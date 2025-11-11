福特CEO坦言：拆解特斯拉、中國電動車後才知道落後這麼多

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-11 21:27

據《商業內幕》周二 (11 日) 報導，福特 (F-US) 執行長法利 (Jim Farley) 在拆解特斯拉 Model 3 與中國電動車後大感震撼，他對這些競爭者的領先程度感到震驚，這促使他全面改革福特。

福特CEO法利拆解特斯拉後發現福特設計落後，促使他推動改革。(圖:Shutterstock)

「當我們拆解第一輛特斯拉 Model 3，並開始拆解中國車輛時，我非常謙卑。我們發現的東西令人震驚。」法利對《Office Hours: Business Edition》主持人蘭利 (Monica Langley) 說。

法利表示，福特 Mustang Mach-E 的電線比特斯拉多出約 1.6 公里，這為車輛增加了額外重量，也需要更大、更昂貴的電池。

拆解競品揭差距

拆解競爭對手車輛是汽車產業的常見做法。從智慧型手機製造商轉型電動車新創公司小米的執行長曾在 9 月透露，他的團隊買了三輛特斯拉 Model Y 並將其拆解，以研究每個組件。

自 2020 年領導福特以來的法利表示，這些拆解工作讓他確信公司必須改變，以匹敵新對手。

Model E 年虧 50 億美元仍要做

2022 年，法利將福特的電動車業務分拆為名為 Model E 的新部門。該部門在 2024 年虧損超過 50 億美元，預計今年將面臨類似損失，但法利表示他不後悔這個決定。

「我知道在業務上這會很殘酷，」法利在 Podcast 節目上說，但他認為讓福特的電動車業務對投資人負責很重要。「我的理念是，盡可能快速地解決最困難的問題，有時讓它攤在陽光下，因為這樣能更快解決。」

中國電動車革命

法利經常警告，中國電動車巨頭對福特和其他西方汽車製造商構成生存威脅。

今年 6 月，他形容中國電動車「遠遠優於」西方同業，上個月他表示比亞迪 (1211-HK) 等中國品牌「完全主導」全球電動車版圖。

中國約有一半新車是電動車，美國只有一成。中國車廠靠著高科技、親民價格的電動車，已經超越多數歐美對手，現在更積極搶攻歐洲和開發中國家市場。

雖然法利不斷警告中國電動車的威脅，他自己卻也是愛用者。這位福特執行長去年透露，他開小米電動車已經半年，「根本捨不得換掉」。

「電動車在中國賣翻了！」法利在節目中說，中國政府明顯大力扶植電動車產業。

不過美國市場完全是另一回事。福特第三季電動車銷量雖創新高，但主要是因為消費者趕在聯邦購車補貼取消前搶買。法利在上月法說會上坦言，美國電動車需求正在降溫，短期內市占率大概只會有 5%。

「我們現在才搞清楚，美國電動車市場跟我們想的完全不一樣，」法利說，美國人要的是便宜的車，不是「7、8 萬美元的高檔電動車」。