AI投資風險藏不住了！多項指標警告：美國GDP恐因AI崩2.9%

鉅亨網編譯陳韋廷


多項最新指標顯示，目前 AI 投資已滑向極端水位，市場風險正加速累積。從機構持股到家庭資產配置，從選擇權市場情緒到信貸風險，一系列數據發出警告，這場由 AI 驅動的投資熱潮，恐已逼近臨界點。

cover image of news article
AI投資風險藏不住了！多項指標警告：美國GDP恐因AI崩2.9%（圖：Shutterstock）

大型成長股與科技股的持股已經重返數季以來新高。根據德意志銀行數據，資金正以罕見速度湧入該領域，而避險基金的偏好股票與散戶高度趨同。


更令人擔憂的是，家庭股票部位創下歷史新高。根據《經濟學人》估算，若 AI 科技估值出現裂縫，光是財富效應就可能拖累美國 GDP 下滑 2.9%，經濟對 AI 的依賴已到危險邊緣。

選擇權市場情緒同樣狂熱。根據 LSEG 數據顯示，美股科技 7 巨頭的 3 個月 25 delta 看漲選擇權偏斜度處於 91 百分位數，反映投資者對上漲的極端樂觀。

但當前情況與高盛觀察到的歷史規律形成反差，因 AI 相關股票先前多次大幅回檔後又被逢低買入，當前「只漲不跌」的敘事正顯脆弱。

風險不僅限於股市。科技業信貸風險急劇上升，與銀行業相對平靜形成分化；產業集中度更令人警惕。

根據 CB Insights 數據，除 Anthropic 外，輝達幾乎支撐所有主要 AI 參與者，供應鏈高度集中也放大了系統性風險。

市場敘事也在短時間內劇烈反轉。從「搜尋正在消亡」到「谷歌成 AI 領導者」的 180 度輿論轉變也暴露市場情緒不穩。

根據 Top Down 數據顯示，當前情形與歷史泡沫時期高度相似，這類極端狀態往往難有善終。

當所有投資人都相信同一套故事時，轉折或已悄悄醞釀，AI 投資熱潮正從「機會」轉向「風險」的十字路口。

文章標籤

AI美股7巨頭估值投資信貸風險輝達AnthropicGDP美國經濟

