中國暫停鎵鍺銻等關鍵材料對美出口限制！商務部調整兩用物項管制政策

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-09 12:40

中國商務部週日（9 日）表示，中國已暫停執行先前「原則上不予許可」向美國出口鎵、鍺、銻及超硬材料等相關兩用物項的規定。

中國暫停鎵鍺銻等關鍵材料對美出口限制。(圖：Shutterstock)

根據中國《證券時報》報導，中國商務部週日發布公告，宣布調整此前發布的《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》（商務部公告 2024 年第 46 號）。經批准，自即日起至 2026 年 11 月 27 日，該公告中第二款內容暫停實施。

依據此前公告第 46 號的第二款規定，原本「原則上不予許可」向美國出口涉及鎵、鍺、銻、超硬材料等兩用物項，同時對石墨相關物項出口採取更嚴格的最終用途和最終用戶審查。

此次調整則代表上述限制措施將在未來兩年內暫停執行。