中國暫停鎵鍺銻等關鍵材料對美出口限制！商務部調整兩用物項管制政策
鉅亨網編譯莊閔棻
中國商務部週日（9 日）表示，中國已暫停執行先前「原則上不予許可」向美國出口鎵、鍺、銻及超硬材料等相關兩用物項的規定。
根據中國《證券時報》報導，中國商務部週日發布公告，宣布調整此前發布的《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》（商務部公告 2024 年第 46 號）。經批准，自即日起至 2026 年 11 月 27 日，該公告中第二款內容暫停實施。
依據此前公告第 46 號的第二款規定，原本「原則上不予許可」向美國出口涉及鎵、鍺、銻、超硬材料等兩用物項，同時對石墨相關物項出口採取更嚴格的最終用途和最終用戶審查。
此次調整則代表上述限制措施將在未來兩年內暫停執行。
事實上，這並非中國近期唯一一次調整出口管制。更早之前的 11 月 7 日，商務部與海關總署也宣布，自即日起至 2026 年 11 月 10 日，暫停實施多項與鋰電池、人造石墨負極材料、稀土等物項相關的控制公告。
