鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-12-26 05:10

中國信息通信研究院於週四（25 日）發布 2025 年 11 月國內手機市場運行分析報告。

中國11月手機出貨：總出貨3016萬部、外國品牌暴增128%、5G手機占超九成。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，該報根據中國信息通信研究院發布的數據計算發現，外國品牌手機（包括蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone）在中國的出貨量在 2025 年 11 月較去年同期增長了 128.4%。

中國信息通信研究院最新數據顯示，2025 年 11 月中國手機市場出貨量年增 1.9%，達到 3016.1 萬部。其中，外國品牌手機出貨量為 693 萬部。

11 月，中國 5G 手機出貨量為 2761.4 萬部，與去年同期相比增長 1.1%，占當月手機總出貨量的 91.6%。

累計 2025 年前 11 個月，中國國內手機出貨量達 2.82 億部，與去年同期相比增長 0.9%；5G 手機出貨量達 2.44 億部，年增 1.3%，占總出貨量的 86.6%。

2025 年 11 月，中國市場共上市 31 款新手機，與去年同期相比下降 27.9%。其中，5G 新機型達 24 款，年增 26.3%，占當月新上市手機的 77.4%。

累計 2025 年前 11 個月，新上市手機總數為 474 款，與去年同期相比增長 14.5%，與去年同期相比持平。在這之中，5G 手機佔 223 款，占比 47.0%。

中國國產品牌仍主導市場

數據顯示，2025 年 11 月，中國國產品牌手機出貨量為 2322.8 萬部，與去年同期相比下降 12.6%，但仍占整體出貨量的 77.7%。

同期，國產品牌新上市手機 30 款，與去年同期相比下降 26.8%，占當月新機型的 96.8%。

全年累計來看，2025 年前 11 個月中國國產品牌手機累計出貨量達 2.41 億部，年增 1.2%，占總出貨量的 85.4%。

前 11 個月，中國國產新上市機型有 451 款，年增 15.6%，占全年新機型的 95.1%。

智慧型手機仍為市場主流

11 月，智慧型手機在中國的出貨量達 2875.1 萬部，與去年同期相比增長 2.0%，占同期手機出貨量的 95.3%。

當月智慧型手機上市新機型 24 款，與去年同期相比下降 7.7%，占當月新上市機型的 77.4%。

累計 2025 年前 11 個月，智慧型手機在中國的出貨量為 2.62 億部，與去年同期相比下降 0.1%，占總出貨量的 92.8%。