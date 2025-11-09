拉夫羅夫表態願與美國國務卿盧比歐會面！強調烏克蘭和平需顧及俄羅斯利益
鉅亨網編譯莊閔棻
俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，他願意與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）舉行會面，但強調若要在烏克蘭實現和平，必須考量俄羅斯的利益。
根據《路透》報導，拉夫羅夫指出：「我和國務卿盧比歐都理解定期溝通的必要性，這對於討論烏克蘭問題以及推進雙邊議程至關重要。」
他補充，雙方已透過電話保持聯絡，並隨時準備在必要時準備進行面對面會談。
針對外界猜測拉夫羅夫因上月促成俄美峰會的努力受阻而失勢，克里姆林宮週五予以否認。
《路透》及其他媒體報導，華盛頓取消了新一輪峰會，原因是拉夫羅夫所屬部門發送訊息，顯示莫斯科不準備在烏克蘭問題上讓步。
英國《金融時報》援引一名消息人士稱，拉夫羅夫與魯比奧的對話令華盛頓感到不悅。
