鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-09 20:00

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，他願意與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）舉行會面，但強調若要在烏克蘭實現和平，必須考量俄羅斯的利益。

拉夫羅夫表態願與美國國務卿盧比歐會面！強調烏克蘭和平需顧及俄羅斯利益

根據《路透》報導，拉夫羅夫指出：「我和國務卿盧比歐都理解定期溝通的必要性，這對於討論烏克蘭問題以及推進雙邊議程至關重要。」

他補充，雙方已透過電話保持聯絡，並隨時準備在必要時準備進行面對面會談。

針對外界猜測拉夫羅夫因上月促成俄美峰會的努力受阻而失勢，克里姆林宮週五予以否認。

《路透》及其他媒體報導，華盛頓取消了新一輪峰會，原因是拉夫羅夫所屬部門發送訊息，顯示莫斯科不準備在烏克蘭問題上讓步。