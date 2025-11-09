〈台股風向球〉跌破月線後 外資兩個舉動 暗示修正潮即將開始？

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-09 11:10

台股加權指數上周在見到歷史高點 28554 點後拉回，一周修正 581 點，終結連 10 漲，儘管投信轉為小買，但外資連 5 賣，更創 3 月中旬以來單周最大賣超，同時，外資期貨淨空單大增至 3 萬餘口，避險情緒轉濃，台股交易員認為，短線最好情況是「以盤代跌」的健康整理盤，修正是為了走更長的路。

台股交易員認為，短線最好情況是「以盤代跌」的健康整理盤。(鉅亨網資料照)

外資上周在集中市場賣超 1141 億元，不僅連 5 賣，更創 3 月中旬以來單周最大賣超，須留意的是，主要賣超標的多為大漲的中大型電子股，恐撼動台股的下檔支撐，其中，台積電 (2330-TW) 遭提款 433 億元最多，其次為元大台灣 50(0050-TW) 達 165 億元，台達電 (2308-TW)103 億元，聯發科 (2454-TW) 和南亞科 (2408-TW) 均超過 60 億元，金像電 (2368-TW)58 億元，神達 (3706-TW) 也達 50 億元。

同時，外資期貨淨空單由 10 月 31 日的 22,936 口一舉增至 30,820 口，顯示避險情緒快速升溫。

台股交易員認為，AI 長線成長趨勢不變，但 2 個月來台股飆增 4000 點，可謂漲多最大的利空，連 10 周上漲後回檔修正，反而有助多頭休養生息，但若後續修正同時湧出大量，就要提防低接籌碼縮手、且獲利了結賣壓加重。

隨著近期美國各種多空消息紛雜，使外資流出、新台幣再度貶破 31 元價，聯準會 12 月還會不會繼續降息是未知數，左右國際資金近期的流動。

永豐投顧分析，指數在高檔鈍化了近一個月，終於回檔降溫，這是自 9 月以來首次跌破月線，惟成交金額迅速萎縮，僅還是短線客退場，未能影響整體籌碼安定。

然而，要注意上周美國科技股回檔，主要是因市場對 AI 的獲利要求逐漸提高，影響 AI 股的評價，不利 AI 短期行情。

另一方面，美國就業市場似乎顯露疲態，而本周有 CPI 數據要公布，注意聯準會態度變化。