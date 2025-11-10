〈熱門股〉題材加持、手機Q4業績持續增溫 穩懋周漲12.09%
砷化鎵 PA 廠穩懋 (3105-TW) 第 3 季受惠美系手機拉貨動能強勁，單季稅後純益為 10.7 億元，年增 369% 轉虧為盈，每股稅後純益為 2.52 元，加上美系客戶大廠對未來預期手機市場預期銷售樂觀，也激勵穩懋本周在外資連 2 買相挺下，股價衝破 120 元、周漲 12.09%。
穩懋表示，第 3 季主要受惠於晶圓廠產出量增加，產能利用率也從第 2 季 45% 上升到 60%，產品組合優於第 2 季。加上法人預估，在新機銷售動能延續下，穩懋第 4 季營收，有望較前季有 1%-4% 成長，毛利率則有 26%~29% 雙位數成長，公司營運動能有望持續加溫。
穩懋 10 月營收月減 0.1%、年增 27.23%，累計前 10 月合併營收為 134.03 億元、年減 10.51%。由於美系客戶拉貨動能延續，使得 10 月營收維持高檔，加上光學元件受惠於 AI 資料中心、車用、功能性機器人的 LiDAR 應用逐漸發酵，公司預期有望成為未來成長的第 3 隻腳。
法人表示，穩懋在營運重回成長軌道下，毛利率也優於預期，投資價值浮現，加上積極處分中國轉投資農牧事業，也有助於改善獲利體質，因此建議「買進」，目標價也上調至 125 元。
另近期美國射頻晶片商 Skyworks 與 Qorvo 雙方進行合併，由於 2 家均為穩懋重要客戶。法人預期以長線觀察，將有助於穩懋取得更多委外代工產能，對化合物代工廠而言，也是正面趨勢發展。
