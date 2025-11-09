鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-09 09:10

‌



68 檔台股原型 ETF 近一月資產規模大洗牌！主動式台股 ETF 股王主動統一台股增長 (00981A-TW) 一舉躍升至第 15 名。觀察這規模 15 大 ETF 規模變化，出現結構性改變，00981A 挾著超強績效，規模成長最速，合計 7 檔呈現增長，絕大多數為市值型；然而，其餘 8 檔 ETF 規模衰退，清一色全是高股息 ETF，有些高息 ETF 即使股價上漲，規模仍舊縮水，顯示資金有出走跡象。

高股息不香了？8檔台股ETF漲不動資金棄守 00981A規模躋身第15。(鉅亨網資料照)

較大規模的台股原型 ETF 原本幾乎是市值型與高息型的天下，不過，根據 CMoney 統計至 11/6，近一個月規模增胖最多的竟是主動式 ETF 績優生－統一 00981A，單月規模大增超過 3 成。00981A 近一個月股價大漲 12.9%，績效是全市場 300 多檔 ETF 之冠，規模激增 32.65 億元。

00981A 的好績效不是只有近一個月才發威，它的股價成立以來已經飆漲 6 成，由於股價快速上漲，受益人已超過 12 萬人，推升規模從募集時的 28 億元，在短短不到半年間，已經翻十倍衝到 288 億元，即將挑戰 300 億元大關。

多檔市值型 ETF 近一個月股價僅上漲個位數，規模穩步成長。值得關注的是，前幾年最紅的高股息 ETF，儘管配息入手，但是股價幾乎漲不動，如果績效不如預期，可能會出現「愈存愈虧錢」的窘況，因此，投資人開始出現下車潮。

ETF 專家表示，投資人由追求息收，轉向追求成長潛力與靈活操作的主動式 ETF，但不是所有主動式 ETF 都有好表現，主動式 ETF 很吃研究團隊實力，只要操盤功力佳，漲贏大盤和台積電都只是基本功，就算遇到逆風回檔，也可以快速修復與反彈，適合定期定額長線投資、逢拉回加碼布局的策略。