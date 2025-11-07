鉅亨網編譯段智恆 2025-11-07 23:10

‌



根據《CNBC》報導，隨著美國政府關門進入第二個月，聯邦航空總署 (FAA) 周五 (7 日) 下令削減航班後，全美已有超過 700 班航班被迫取消，成為自年初以來最嚴重的航班中斷之一。美國交通部警告，未來一周取消比例將持續上升，旅遊業者呼籲乘客務必保持彈性應對。

美國航班大亂！政府關門害700班次取消 FAA警告還會更多(圖：REUTERS/TPG)

航班削減擴及 40 機場 未來一周恐增至 10%

‌



FAA 表示，此次削減措施影響全美約 40 座機場，包括多個主要樞紐。航管人員因政府停擺未能領薪，導致人力短缺問題惡化，FAA 因此下令自周五起逐步減班，以維持航行安全。

根據航空數據公司 Cirium 統計，截至美東時間周五上午 9 時，全美已有超過 700 班航班被取消，約占當日排定航班總量的 3%。FAA 預估，航班削減幅度將從周五的 4% 逐步升至下周二的 6%、周四的 8%，並於下周五達到 10%。

Cirium 指出，這一波取消規模在 2024 年以來的美國航班市場中排名第 72 嚴重，與去年聖誕節南方航空 (LUV-US) 暴風雪危機及今夏達美航空 (DAL-US) 因 CrowdStrike(CRWD-US)系統當機造成的大量延誤同屬嚴重事件。

伊索姆接受 CNBC 節目《Squawk Box》訪問時說：「我們今天盡量讓影響降到最低，但未來取消數量恐會持續增加，這對整個產業都是麻煩。」

旅客改票潮湧現 保險理賠或遇爭議

各家航空公司已為受影響旅客提供免費改票與退票選項。AAA 發言人迪亞茲 (Aixa Diaz) 提醒旅客，提早至少兩小時抵達機場、盡量不托運行李、並隨時透過航空公司 App 追蹤航班變化，是減少風險的關鍵。

旅遊保險公司 Squaremouth 發言人麥考密克 (Lauren McCormick) 警告，政府關門造成的航班異動未必全面受保，「許多航空公司在申報延誤原因時，可能不會明確標示與政府關門相關，導致理賠爭議。」