日本軟銀集團今 (7) 日股價持續走跌，即使昨 (6) 日反彈逾 3%，但今早仍大跌逾 8%，追隨昨晚美股 AI 相關類股普跌走勢，因市場再次對 AI 行業的過高估值感到擔憂。軟銀股價周三 (5 日) 曾暴跌 10%，創今年 4 月以來單日最大跌幅紀錄。軟銀在基礎建設、半導體和應用公司等領域擁有廣泛的 AI 相關投資。

軟銀股價跌跌不休！收購Marvell傳聞是利好還是利空？收購能扭轉AI投資被動局面？

Marvell 成立於 1995 年，早期以儲存控制器與手機晶片見長，曾為儲存控制晶片市場主要供應商，後因 4G 手機晶片競爭激烈退出手機市場，轉向網路通訊、資料中心及 AI 晶片領域，目前產品涵蓋乙太網路解決方案、交換器、通訊控制器等，74% 營收來自資料中心，同時為亞馬遜、微軟等客戶提供客製化 AI 加速晶片服務。

儘管第二財季營收創紀錄達 20 億美元 (年增 57.6%)，但今年 Marvell 股價仍下跌 16%，當前市值約 800 億美元，與受益於 AI 熱潮的博通 (市值 1.7 兆美元) 等對手形成鮮明對比。

軟銀創辦人孫正義長期關注 Marvell，視其為 AI 戰略佈局的一部分。收購若成，軟銀計畫將 Marvell 與其控股的英國半導體 IP 巨頭安謀合併，以抓住 AI 資料中心爆發機會。

安謀雖不直接生產晶片，但其 CPU/GPU IP 廣泛應用於智慧手機、資料中心等領域，全球超過 10 億個資料中心 Neoverse CPU 核心由安謀提供，今年預計在雲端部署佔近 50%。

然而，安謀自身營收有限 (2026 財年第二季僅 11.4 億美元)，正計畫從 IP 授權轉向銷售完整晶片，目標客戶包括亞馬遜、Meta 等雲端巨頭，並打算在明年推出自研 AI 晶片。

軟銀推動合併的深層邏輯在於整合優勢，Marvell 在資料中心處理器與 AI 晶片設計、通訊晶片及 IP 上的成熟經驗，可彌補安謀缺乏完整晶片設計能力的弱點。若再納入今年 3 月以 65 億美元收購的伺服器處理器廠商 Ampere Computing，合併實體恐成資料中心晶片系統級解決方案的強力競爭者。

但交易面臨多重挑戰。反壟斷審查首當其衝。此前輝達 400 億美元收購安謀因監管反對告吹，此次安謀市值已較 2023 年上市時漲超 200%(約 1700 億美元)，以安謀收購 Marvell 恐觸發更嚴格審查。

此外，Marvell 的美國背景可能引發川普政府對日本企業收購本土晶片設計公司的顧慮，博通、高通等產業對手也可能反對。管理團隊整合難題亦未解決，雙方尚未明確合併後的領導架構。

市場對交易反應謹慎。Marvell 雖因客製化晶片業務，擁有亞馬遜等大客戶而獲市場看好，但今年股價表現疲軟反映投資人對其成長潛力的擔憂。孫正義認為當前 Marvell 被低估，有望在其主導下釋放更大價值。