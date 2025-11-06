〈陸股盤後〉半導體、化工類股領漲 滬指連二紅 重新站回4000點之上

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-06 16:30

中國 A 股三大指數今 (6) 日集體走高，上證指數(SSEC) 在科技股領漲下重新站回 4000 點大關之上，連續第 2 個交易日走漲。

〈陸股盤後〉半導體、化工類股領漲 滬指連二紅 重返4000點之上（圖：Shutterstock）

滬指今日收漲 0.97% 至 4007.76 點，深證成指 (SZI) 收高 1.73% 至 13452.42 點，創業板指收紅 1.84% 至 3224.62 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2 兆 762 億元。

大盤方面，半導體、保險、化工等族群拉升，磷概念、CPO 概念、人形機器人概念等亦表現活躍，清水源、澄星股份、芭田股份、雲天化漲停，長光華芯亮燈漲停，源傑科技續創歷史新高，勝宏科技、匯綠生態、東山精密雙雙漲停，寒武紀漲超 9%，工業金屬族群則在午後拉升，中國鋁業、閩發鋁業、南山鋁業、豪美新材、常鋁股等多檔成分股漲停。

下跌個股方面，海南自貿區、冰雪產業類股今日回調，海汽集團、大連聖亞跌停，羅牛山、凱撒旅業、長白山、晶雪節能等跟跌。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2876 檔股票上漲，2384 檔下跌，平盤 179 檔，滬深北三市共 94 檔股票漲幅在 9% 以上，26 檔跌幅在 9% 以上。