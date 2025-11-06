〈陸股盤後〉半導體、化工類股領漲 滬指連二紅 重新站回4000點之上
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
中國 A 股三大指數今 (6) 日集體走高，上證指數(SSEC) 在科技股領漲下重新站回 4000 點大關之上，連續第 2 個交易日走漲。
滬指今日收漲 0.97% 至 4007.76 點，深證成指 (SZI) 收高 1.73% 至 13452.42 點，創業板指收紅 1.84% 至 3224.62 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2 兆 762 億元。
大盤方面，半導體、保險、化工等族群拉升，磷概念、CPO 概念、人形機器人概念等亦表現活躍，清水源、澄星股份、芭田股份、雲天化漲停，長光華芯亮燈漲停，源傑科技續創歷史新高，勝宏科技、匯綠生態、東山精密雙雙漲停，寒武紀漲超 9%，工業金屬族群則在午後拉升，中國鋁業、閩發鋁業、南山鋁業、豪美新材、常鋁股等多檔成分股漲停。
下跌個股方面，海南自貿區、冰雪產業類股今日回調，海汽集團、大連聖亞跌停，羅牛山、凱撒旅業、長白山、晶雪節能等跟跌。
根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2876 檔股票上漲，2384 檔下跌，平盤 179 檔，滬深北三市共 94 檔股票漲幅在 9% 以上，26 檔跌幅在 9% 以上。
德邦證券指出，伴隨近期一系列宏觀事件落地，加上企業第三季財報披露完畢，市場逐漸進入政策和業績真空期。短期內，在進一步的事件驅動因素減少下，市場維持縮量震盪，在此成交規模下市場或維持紅利、微盤、產業趨勢相結合的市場風格。紅利類股有望存在年末避險因素增配需求，「十五五」重點提及的新興科技領域如量子、可控核融合、商業航太等有望存在主題投資機遇，部分 AI 細分領域亦存在投資機會。中長期來看，由於外部不確定因素逐漸打消，「十五五」新方向逐漸清晰，預計未來市場仍將維持震盪上行趨勢。
- 11/19 帶你看見日本商社投資新契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈港股盤後〉恒指大漲逾500點 科技半導體板塊普漲 旺山旺水首日勁揚逾145%
- 〈陸股盤後〉三大指數開低收高 電網設備股強勢領漲 滬指守穩3950點
- 〈陸股盤後〉三大指數同步走高 石油、銀行股拉升
- 〈陸股盤後〉中美貿易休兵後投資人逢高出場 滬指連二黑但守穩3950點大關
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇