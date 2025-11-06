〈台股開盤〉台積電、鴻海權值雙王掛帥 反彈逾300點拚收復2萬8

台股今 (6) 日受惠前晚美股三大科技股表現強勁，四大指數全面收紅反彈，加上權值股台積電 ( 2330-TW )、鴻海 ( 2330-TW )、記憶體族群領電子股反攻，指數開高走高，早盤一度漲逾 300 點，收復月線及 28,000 點大關，盤中暫報 27,964 點、漲逾 0.9% 或 250 點，成交量估 6,059 億元。

電子權值股部分，台積電開盤上漲 1%，最高來到 1,480 元；鴻海則受惠 AI 伺服器需求強勁，推升 10 月營收月增 7.01％、年增 11.29％創單月新高，一度漲 1.1%；台達電 ( 2308-TW ) 漲 2.17%；千金股世芯 - KY( 3661-TW ) 一度亮燈漲停板、健策 ( 3653-TW ) 漲 8.3%。

其他權值股包括聯發科 ( 2454-TW ) 下跌 1.87% 至 1305 元；廣達 ( 2382-TW ) 維持平盤來到；長榮 ( 2603-TW ) 漲 0.8%。

法人表示，台積電未來營運前景佳、長期展望樂觀，台灣經濟基本面持續穩健，台股長線保持樂觀正向，惟台股與美股屢創新高後，投資人居高思危心態濃厚，指數短線震盪難免，建議選擇營收、獲利較佳的標的操作。

美股前晚周三表現部分，道瓊上漲 225.76 點或 0.48%，收 47,311 點；那斯達克漲 151.16 點或 0.65%，收 23,499.797 點；S&P 500 漲 24.74 點或 0.37%，收 6,796.29 點；費城半導體漲 210.69 點或 3.02%，收 7,190.27 點。