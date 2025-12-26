鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-26 17:40

台股今 (26) 日台股早盤由台積電 (2330-TW) 漲勢推升電子股，電子占大盤成交比重高達 72.51%，以 28556.02 點作收，創收盤指數新高，上漲 184.04 點或 0.65%，成交值 4318.04 億元。外資轉買超台股 83.72 億元，買超第一金 (2892-TW)、華新 (1605-TW) 兩檔都逾 5 萬張。

今天台股集中市場，外資買超 83.72 億元，投信賣超 50.76 億元，自營商買超 65.86 億元，三大法人合計買超 98.82 億元。在期貨市場，外資交易口數淨額爲多單 1008 口 ，未平倉口數淨額爲空單 23476 口 。

今天台股集中市場外資買超較多的個股爲，第一金、華新、三商壽、中信金、聯電、國泰金、元大金、晶豪科、東元、陽明。今天台股集中市場外資賣超較多的個股爲，台新新光金、力積電、玉山金、華南金、華邦電、群創、大成鋼、統一、大聯大、友達。

今天台股集中市場投信買超較多的個股爲，台新新光金、玉山金、華南金、台灣大、統一、可寧衛 *、亞泥、大成鋼、統一實、永豐金；今天台股集中市場投信賣超較多的個股爲，第一金、中信金、國泰金、聯電、東元、元大金、華邦電、聯強、光寶科。

今天台股集中市場自營商買超較多的個股爲，群創、三商壽、南茂、矽格、力成、晶豪科、中鋼、台玻。今天台股集中市場自營商賣超較多的個股爲，台灣大、力積電、華邦電、友達、統一、可寧衛 *、國喬、宏達電、台新新光金、正新。