外資提款575億元 登今年第三大賣超 大砍台積電逾3萬張

AI 再度掀起泡沫化憂慮，台股今 (5) 日紛紛回檔，早盤一度大跌逾 700 點，最低跌至 27373.05 點，雖盤中跌幅收斂，但在台積電走弱下，終場仍跌 399.5 點或 1.42%，以 27717.06 點作收，成交量 5894.7 億元。外資今天賣超 575.27 億元，為今年第三大賣超，並大舉砍出台積電逾 3 萬張、鴻海逾 1 萬張。