外資提款575億元 登今年第三大賣超 大砍台積電逾3萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北
AI 再度掀起泡沫化憂慮，台股今 (5) 日紛紛回檔，早盤一度大跌逾 700 點，最低跌至 27373.05 點，雖盤中跌幅收斂，但在台積電走弱下，終場仍跌 399.5 點或 1.42%，以 27717.06 點作收，成交量 5894.7 億元。外資今天賣超 575.27 億元，為今年第三大賣超，並大舉砍出台積電逾 3 萬張、鴻海逾 1 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人今天同站賣方，外資賣超 575.25 億元，投信轉賣超 12.57 億元，自營商賣超 61.61 億元，三大法人合計賣超 649.46 億元。其中，外資今天賣超金額改寫紀錄，成為今年外資賣超第三大、台股歷史第 13 大。
外資今天大舉砍出台積電與鴻海，賣超台積電 3 萬張、鴻海 1.3 萬張，也同步調節中鋼 1.3 萬張，友達 1.3 萬張，凱基金 1.2 萬張，南亞科 8947 張，陽明 6812 張，英業達 6344 張，富邦金 5005 張，台塑 4883 張。
外資今天也減碼多檔 ETF，賣超 0050 元大台灣 50 高達 10.1 萬張，為外資今天賣超冠軍，另外也賣超 00919 群益台灣精選高息 4.4 萬張，00878 國泰永續高股息 4.4 萬張，0056 元大高股息 8251 張，00929 復華台灣科技優息 6714 張。
外資今天最青睞力積電，買超 2.1 萬張，同步敲進元大金 1.7 萬張，華榮 1.2 萬張，台新新光金 1.2 萬張，聯電 1 萬張，國巨 * 9609 張，永豐金 7716 張，中工 7686 張，群創 7406 張，華邦電 7353 張。
投信方面，今天買超前十名個股包括統一實、台新新光金、永豐金、華南金、聯電、日月光、華新、正文、毅嘉以及兆豐金。投信賣超部分，減碼緯創 6804 張，南電 2983 張，東元 2834 張，其他如宏碁、欣興、國巨 *、群益證、光寶科、億豐以及威健皆為投信減碼對象。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉AI泡沫化憂慮再起 台積電重摔3% 指數跌399點守住月線
- 台股震盪拉回，下影線低點成多空關鍵：AES-KY、華城、台積電、神達
- AI泡沫警鈴大作！外資爆砍575億 三大法人聯手賣超649.46億元
- 〈台股盤後〉AI泡沫化憂慮再起 台積電重摔3% 指數跌399點守住月線
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇