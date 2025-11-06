search icon



營收速報 - 2025年11月6日台股中小型公司10月營收一覽（新增133家）

鉅亨網新聞中心


本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月6日07:57，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計220家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
致和證-金融保險業 4.65億 24652.3%
皇龍-建材營造業 1.25億 3848.6%
山太士-光電業 6,161萬 256.6%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇龍-建材營造業 1.25億 1167.4%
力旺-半導體業 6.23億 298.3%
太景*-KY-生技醫療業 328萬 225.4%
10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達220家。其中營收年增大於 25％有50家，年增小於-20％有37家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 19家
介於10～50億 >= 0% 37家
介於10～50億 < 0% 20家
介於10～50億 <= -20% 21家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 31家
小於10億 >= 0% 55家
小於10億 < 0% 21家
小於10億 <= -20% 21家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
致和證-金融保險業 4.65億 24652.3%
皇龍-建材營造業 1.25億 3848.6%
福格創新-其他業 6萬 338.5%
山太士-光電業 6,161萬 256.6%
創意-半導體業 37.16億 150.6%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
智通聯網-通信網路業 5,008萬 15307.7%
皇龍-建材營造業 1.25億 1167.4%
力旺-半導體業 6.23億 298.3%
太景*-KY-生技醫療業 328萬 225.4%
新天地-觀光餐旅 1.34億 118.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收速報台股營收10月營收金融保險業致和證金融保險業致和證

