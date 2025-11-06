營收速報 - 2025年11月6日台股中小型公司10月營收一覽（新增133家）
鉅亨網新聞中心
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月6日07:57，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計220家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|致和證-金融保險業
|4.65億
|24652.3%
|皇龍-建材營造業
|1.25億
|3848.6%
|山太士-光電業
|6,161萬
|256.6%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|皇龍-建材營造業
|1.25億
|1167.4%
|力旺-半導體業
|6.23億
|298.3%
|太景*-KY-生技醫療業
|328萬
|225.4%
10月已公布營收一覽
截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達220家。其中營收年增大於 25％有50家，年增小於-20％有37家。
10月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|19家
|介於10～50億
|>= 0%
|37家
|介於10～50億
|< 0%
|20家
|介於10～50億
|<= -20%
|21家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|31家
|小於10億
|>= 0%
|55家
|小於10億
|< 0%
|21家
|小於10億
|<= -20%
|21家
10月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|致和證-金融保險業
|4.65億
|24652.3%
|皇龍-建材營造業
|1.25億
|3848.6%
|福格創新-其他業
|6萬
|338.5%
|山太士-光電業
|6,161萬
|256.6%
|創意-半導體業
|37.16億
|150.6%
10月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|智通聯網-通信網路業
|5,008萬
|15307.7%
|皇龍-建材營造業
|1.25億
|1167.4%
|力旺-半導體業
|6.23億
|298.3%
|太景*-KY-生技醫療業
|328萬
|225.4%
|新天地-觀光餐旅
|1.34億
|118.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈紐約匯市〉ADP就業數據優預期 美元指數守在100之上
- 美匯指數報100.203,關注美國10月ISM非製造業PMI
- 美政府停擺平最久紀錄！金融市場炸鍋 幣圈、股市大跳水 專家：停擺引發流動性恐慌
- 美元兌人民幣報7.1259,內地10月標普服務業PMI跌至…
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇