鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-26 14:25

台股今 (26) 日台股早盤護國神山台積電 (2330-TW) 以 1505 元紅盤開出穩住大盤陣腳，推升早盤台股攻上 28590.91 點改寫新高，較前一日大漲 218.93 點；大盤收盤仍由電子類股上漲擔綱演出，加上大立光 (3008-TW) 漲勢兇， 推升電子股占大盤成交比重高達 72.51%，收盤指數報 28556.02 點創下收盤新高價，上漲 184.04 點或 0.65%。

〈台股盤後〉耶誕行情天天漲 成功創下28556點收盤新高 周漲859點。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，台北股市今天收周線，周線收紅上漲 859.67 點或 3.1%。

證券專家指出，亞股表現不弱推升，也台股大盤今天的重點股在 AI、記憶體、半導體、PCB 相關及與銅價相關的電器電纜的族群上，甚至電器電纜的族群的漲幅高達 4.26%，居所有類股之冠。目 前對台股大盤整體的看法是偏向正向。

同時，權王台積電及前股王大立光，今天兩者的成交值合計達 326.9 億元，占市場大盤成交值 4318 億元的 7.57%。

台北股市 12 月 26 日集中市場大盤以 28443.48 點開出，今天早盤台股攻上 28590.91 點改寫新高，今天早盤一路震盪走高，最高以 28590.91 點改寫新高，收盤指數報 28556.02 點，上漲 184.04 點或 0.65%，全場成交值 4318 億元。全場電子股上漲 0.84%，占大盤成交比重 72.51%，電線電纜股上漲 4.26%，占大盤成交值 2.01%。

資深證券分析師簡伯儀指出，國際股市走穩，帶動台股持續上攻契機，台股在站穩所有均線之後，可望維持持續高檔整理格局。

在權值股方面，台積電收盤站穩 1500 元大關，收盤報 1510 元，上漲 15 元或 1%，蘋果概念股且處於買回庫藏股其管轄大立光收盤上漲 135 元、或 6%，收盤價報 2385 元，股價創 10 月以來新高。

而聯發科 (2454-TW) 收盤上漲 5 元 0.36%、鴻海 (2317-TW) 上漲 1.5 元 0.67%，廣達 (2382-TW) 收盤下跌 1 元，報 263 元，蘋果概念股玉晶光 (3406-TW) 收盤上漲 5 元 1.18%， 而特斯拉及機器人概念股亞光 (3019-TW) 股價收平盤價 138.5 元。