三大法人賣超115億元 外資回防記憶體族群買超第一名爲旺宏

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-04 17:18

台股今 (4) 日早盤創新高達 28554.61 點，但因台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 等大型權值股走跌，及部分個股急殺跌停，造成大盤的大幅震盪，大盤終場以 28116.56 點作收，收跌 218.03 點或 0.77%，跌破 5 日線，市場成交值爲 5848.92 億元。三大法人合計賣超 115.76 億元。

三大法人賣超115.76億元，外資回防記憶體族群買超第一名爲旺宏。

外資回防記憶體族群買超第一名爲旺宏 (2337-TW) 買超 15240 張，同時也買超力積電 (6770-TW)8056 張。

今天在集中市場，外資賣超 76.31 億元，投信買超 28.96 億元，自營商賣超 68.41 億元，在期貨市場外資今天並無太大動作，外資交易口數淨額爲空單 33 口，未平倉口數淨額爲空單 27842 口。

今天在集中市場外資買超較多的個股爲，旺宏、聯電、玉山金、中石化、彰銀、力積電、富邦、兆豐金日月光投控、華新；賣超較多的個股爲，神達、友達、中鋼、華航、宏碁、瀚宇博、華晶科、南亞科、台玻、廣達。

今天在集中市場投信買超較多的個股爲，凱基金、金像電、力成、日月光投控、華新、台積電、台光電、高力、台新新光金、健鼎；賣超較多的個股爲，緯創、華邦電、彰銀、遠傳、中信金、富邦金、華新科、東元、神基、光寶科。

今天在集中市場自營商買超較多的個股爲，華邦電、中工、台達電、南亞科、精成科、華航、長榮航太；賣超較多的個股爲，神達、旺宏、光寶科、兆豐金、金寶、力積電、遠東新、國巨 *、宏達電、鴻海。