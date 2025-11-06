鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-06 12:34

‌



緯穎 (6669-TW) 董事長洪麗寗今 (6) 日出席遠見高峰會，參與「地緣政治 供應鏈重新布局」論壇，會中談及緯穎全球供應鏈布局，從目前的國際情勢來看，緯穎赴美設廠是正確選擇，他並指出，位於德州的艾爾帕索 (El Paso) 新廠將於 12 月啟用運營。

緯穎洪麗寗：在美國設廠是正確選擇，德州廠12月啟用。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

洪麗寗表示，因應全球地緣政治不確定性及國際貿易變局，緯穎作為全球 AI 伺服器供應鏈夥伴之一，很早就開始進行全球化布局，且所有的設計與策略都是以「接近客戶」為宗旨，並在決定布局全球後，三年內便能「全球交付」，從全球各地服務客戶。

‌



洪麗寗指出，一開始墨西哥廠供貨給美洲地區，包括美國、加拿大等；歐洲地區則從捷克出貨；亞洲地區原先從中國出貨，交付日本、韓國、新加坡、馬來西亞等地。不過 2019 年對於中國有疑慮，因此移出中國，而當時有亞洲 70% 的資料中心位於新加坡，選擇鄰近的馬來西亞設廠。

洪麗寗進一步提到，今年初美國總統川普當選後，揚言對墨西哥、加拿大課徵高關稅，且政策搖擺不定，公司每個月都緊盯政策走向，他更透露曾因此有 3 天被課徵關稅，客戶負擔了 3200 萬美元的關稅成本。有鑑於此，下定決心要赴美設廠。

洪麗寗談及赴美設廠面臨的兩大挑戰，第一個是 AI 需求暢旺，客戶瘋狂興建資料中心，可謂是 AI 核武競爭，直言這是「開心的挑戰」；第二個挑戰則是電力，客戶除關注產能，也關注電力供應問題，而美國的電力來源具多樣性的優勢，電力較墨西哥容易取得，因此選擇德州設廠，預計 12 月開始運營。

洪麗寗也強調，美國德州廠將導入自動化、機器人，雖可能提高資本支出，且需時間攤提，但認為自動化是緯穎得以全球化，並提供高品質產品的重要因素之一。