AI與降息定調新週期 2大資管巨頭齊聲唱多優質債券 但要注意這個隱藏地雷
鉅亨網記者張韶雯 台北
全球主動式固定收益領導品牌 PIMCO（品浩）與資產管理巨頭富達國際近期分別發布市場展望，皆指向全球經濟動能正在經歷重大轉型。從貿易衝突的「新常態」到 AI 科技的生產力革命，兩家機構在政策寬鬆趨勢與優質債券的戰略價值上有高度共識。有別其他家關注通膨，PIMCO 認為，關稅的延遲效應將對企業帶來成本壓力與財政受限，進而推升美國失業率，才是隱而未顯的地雷。
PIMCO 在其週期市場展望「關稅、科技、轉型」中明確指出，隨著各國央行有望放寬貨幣政策，具吸引力的債券起始殖利率，將是未來幾年實現強勁報酬與收益的關鍵。富達國際也呼應將債券列為其資產配置核心建議之一，認為預防性的降息政策有助於推升評價面並延續樂觀情緒。
全球主要央行，特別是聯準會，正處於或即將進入寬鬆週期。聯準會近期下調基準利率的行動視為「預防性降息」，旨在支撐就業市場，並指出提前終止量化緊縮（QT）政策的傾向屬於偏鴿。從更廣泛的角度觀察，全球主要央行仍具備足夠的空間進一步降息，這為固定收益市場提供了穩固的支撐。
PIMCO 報告的「科技」主軸聚焦於美國與中國在 AI 基礎設施上的強勁投資，認為這股生產力提升的力量能為整體經濟逆風提供一定支撐。富達則透過分析中國的「十五五規劃」，看到政策重心從傳統規模導向轉向高附加價值與技術密集型產業，重點聚焦於人工智能、航空航太等領域，與 PIMCO 的「科技」趨勢不謀而合。。
在國際貿易方面，富達報告指美中雙方達成一年期的初步關稅休戰協議，降低了短期的全球貿易不確定性，並同意建立定期的跨層次溝通渠道；PIMCO 則從更深的層面觀察「關稅」的長期影響。PIMCO 預期，關稅相關影響逐步浮現，可能導致 2025 年全球經濟成長動能趨緩，這顯示了兩者對美中關係從短期利好到長期結構性壓力的不同側重。
儘管在債券的趨勢性機會上達成共識，PIMCO 和富達國際在經濟前景判斷及風險資產配置上存在明顯差異。PIMCO 對經濟前景更為謹慎，其擔憂主要集中在 2025 年的全球成長放緩，並指出關稅的延遲效應將對企業帶來成本壓力與財政靈活性受限，進而推升美國的失業率。這與市場普遍關注通膨的視角不同，PIMCO 認為失業率上升，才是關稅對美國的主要風險。
富達國際則對當前的美國經濟展現出一定信心，強調受惠於消費支出韌性與投資強勁，美國經濟成長更趨均衡，減輕了急速放緩的疑慮。富達的擔憂在於「數據缺口可能掩蓋經濟疲弱，反而促使聯準會進一步降息」，這反映了其對政策轉向寬鬆的樂觀態度。
