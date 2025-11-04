基金開箱文》《鉅亨自由Pay》再升級！動態提領、精準風控、現金流續航三重進化！
美國聯準會釋出降息訊號、全球市場逐步走出高利率環境之際，當高利率紅利不再，投資人未來該如何維持穩定現金流？結合「資產成長」與「每月領回現金流」的《鉅亨自由 Pay》，此次不僅調降加碼門檻，也全面優化提領與本金控管機制，讓投資人在利率回歸常態後，依然能兼顧成長動能與提領續航力，穩健延續資產實力。
1. 功能亮點 1：新增「依比例」Pay 出方式
原《鉅亨自由 Pay》採「固定金額提領」，每月依照自己設定的金額領出固定現金流，領多少一開始就知道，現金流相對穩定，適合每月有固定支出的人。不過在市場波動時會遇到一些問題：市場下跌時如果仍照原本的固定金額領，很容易領太多、侵蝕本金；而市場上漲時又可能領太少，無法充分享受資產增長帶來的收益。
為了解決這些情況，加入了「固定比例提領」。每月會依照「市值」變動自動調整提領金額，市場表現好時領得多、下跌時就領得少，有助延長資金續航，也讓提領更貼近資產真實表現，風險控管會更自然。不過，相對地，每月實際領到的金額會有變動，現金流不像固定金額那樣穩定。簡單來說，「固定比例提領」較適合希望兼顧「現金流」和「資產長期續航」，並能接受每月領取金額不是固定的人。
2. 功能亮點 2：加碼門檻降、下檔保護開關更靈活！
《鉅亨自由 Pay》將「加碼」與「本金防護」兩項機制同步升級。首先，單筆加碼金額的最低門檻降至 3,000 元，讓小額補位更容易執行，靈活掌握進場節奏。同時新增「下檔保護開關」功能，當「庫存市值低於總投入成本的 80%」時，可自行選擇是否開啟自動暫停提領，以避免本金被侵蝕；但若希望維持穩定現金流，也能關閉此功能，讓提領不中斷。透過這項設計，提領運用更具彈性與自主性，能在不同市場環境下靈活應變，兼顧本金防護與現金流續航力。
3. 功能亮點 3：提領比例更彈性，想領或先存都由你決定
「提領比例異動」功能，能依市場變化或現金流需求，隨時調整每月提領比例（0%～15% 年化提領率），不必重新關閉或重啟自由 Pay 流程。例如，若市場進入上升趨勢、資產累積穩定，可適度提高提領比例；反之，若市場波動放大或希望延長現金流續航力，也能即時調降比例，讓更多資金留在帳上持續參與成長。
這項升級讓《鉅亨自由 Pay》不再是固定提款機，而是能隨市場節奏與個人需求動態調整的現金流工具。短期內沒有現金流需求的人，能將比例設為 0%，暫時不領錢，讓資金在淨值中繼續滾動成長待資產穩定增值後，或當需要現金流需求時再開啟提領功能，達到「市場好時領得多、波動時守得住」的效果，實現靈活領取與穩健成長的雙重目標。
鉅亨投資策略
一款更聰明、更懂得保護你的現金流工具
《鉅亨自由 Pay》一直強調「投資不中斷、生活不中斷」，新版更是加強「提款續航力」與「本金防護」，讓投資能在安心的框架下，持續運用投資成果換取生活品質。如果你想建立穩定月月領的現金流規劃，這次升級版值得馬上體驗！
