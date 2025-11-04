鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-04 13:10

‌



在美國總統川普與中國國家主席習近平舉行高規格會晤後，俄羅斯官員似乎急於重申莫斯科與中國的聯盟關係。

美中川習會造成俄羅斯緊張！俄方急派總理米舒斯京赴中談合作。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》報導，在川普與習近平上週的「令人驚豔」會談後，俄羅斯週一（3 日）迅速派出高層代表團前往中國進行磋商和談判。

‌



根據俄羅斯官方媒體報導，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）週一（1 日）抵達杭州，與中國國務院總理李強展開為期兩天的會談，雙方簽署多項協議，涵蓋貿易、投資、能源、運輸、農業及太空等領域。

米舒斯京在會中稱李強為「親愛的朋友」，並表示俄中關係正處於「數百年以來的最高水準」，且在西方「非法制裁」的壓力下，兩國合作仍持續穩定發展。

他強調，雙方正積極推進務實合作，攜手應對外部挑戰。

李強則指出，「儘管這一進程中存在新的外部風險和挑戰，但中俄始終相互支持，建立戰略聯繫和互動，努力共同克服困難」。

李強還稱，這段夥伴關係充分顯示兩國是「可信賴的好鄰居與好夥伴」。

中國、俄羅斯「無上限」夥伴關係持續發酵

自 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國一直拒絕譴責莫斯科的行動，並採用與俄方相似的說法，將戰爭稱為「危機」。

早在戰爭爆發前，普丁與習近平便簽署了「無上限夥伴關係」協議。

俄羅斯一直試圖利用這一聯盟，在地緣政治支持和貿易夥伴關係方面尋求幫助，以減輕西方制裁對其能源出口市場造成的衝擊。

克里姆林宮在出訪前表示，此次會談具有「極高的重要性」，並派出龐大代表團前往中國，包括多位副總理及財政、農業、運輸、經濟發展與貿易部長。

此外，俄羅斯太空總署（Roscosmos）與原子能公司（Rosatom）高層也隨行。

川習會後的微妙時機

值得注意的是，俄羅斯官員此行時間點耐人尋味，因為僅在幾天前，川普與習近平剛於北京舉行高層會晤，雙方宣稱「在多項議題上達成共識」。

川普更宣布，與中國達成為期一年的稀土供應協議，並將與芬太尼相關產品的關稅削減一半，使整體對中關稅降至 47%。此舉被外界視為中美之間的「貿易休戰」。

俄羅斯方面並未公開評論這場美中峰會，但分析認為，莫斯科可能對中國與美國關係回暖的跡象感到不安。

特別是川普近期因「不想浪費時間」而取消與俄羅斯總統普丁的原定面談，顯示他對烏克蘭問題缺乏進展感到挫折。