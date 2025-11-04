德國汽車零件巨頭著急 已向中國申請安世半導體晶片出口豁免

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-04 10:57

‌



安世半導體風波延燒，德國汽車零件供應商正緊急尋求中國對安世半導體晶片的出口限制豁免，希望通過政治解決方案化解這一貿易僵局。

德國汽車零件巨頭著急，已申請中國對安世半導體晶片出口豁免。（圖：新華社）

據《路透社》周一（3 日）報導，全球汽車零件巨頭德國采埃孚（AF）表示，正與中國有關部門合作，確保晶片供應。該公司曾指出，若供應危機加劇，準備讓員工休無薪假。

‌



「采埃孚通過其中國子公司與中國相關部門保持聯繫，正採取一切必要措施，讓晶片交付恢復正常。」該公司發言人說。

一位知情人士透露，汽車零件供應商歐摩威（Aumovio）也申請豁免，向中國商務部提交相關資料。歐摩威拒絕對此置評。

企業對貿易爭端緩解的跡象表示歡迎，但行業消息人士稱，他們仍擔憂豁免申請流程可能會比較複雜，且審批時間尚不明確。

與此同時，歐洲車廠仍面臨停產風險，正在準備臨時停工。

歐洲最大汽車製造商福斯無法保證旗下德國工廠本周後的生產。首席財務長安特利茨 10 月 30 日在與分析師的電話會議中曾表示，公司正每周緊急調配資源，以確保獲得約 2,000 種小型半導體的供應。