〈美股盤後〉亞馬遜創歷史新高 四大指數僅道瓊收黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-11-04 05:51

‌



日光節約時間結束，美股主指在 11 月的第一個交易日漲跌互現，道瓊收跌 226 點，輝達等大型科技股再次領漲，亞馬遜創歷史新高，標普 500、那斯達克與費城半導體指數續收紅。

亞馬遜創歷史新高 四大指數僅道瓊收黑(圖：REUTERS/TPG)

同時，美國財報季持續進行，目前約有 300 家標普成分股已公布第三季財報。本週另有超過 100 份財報將公布，包括 Palantir (PLTR-US)、美超微 (SMCI-US) 與 AMD(AMD-US) 。

‌



市場持續關注美國政府延長關門所造成的影響，多項關鍵經濟數據，包括本週預計發布的就業報告已因此延宕。投資人將只能透過 ADP 就業數據等有限的非政府經濟數據來源，以評估美國經濟的健康狀況。

美國交通部長達菲週一表示，若政府持續關門導致出行風險過高，那麼聯邦政府將關閉美國領空。

此外，美國最高法院將於週三審理川普政府依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 徵收關稅的合法性。

川普表示，他不會出席此次聽證，並強調若沒有關稅，美國將難以維護國家安全，稱最終判決將成為「美國史上最重要的決定之一」。

美國製造業 10 月連續第八個月陷入萎縮，反映企業在需求疲弱、供應鏈重整與關稅不確定性下持續承壓。

美股週一 (3 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 226.19 點，或 0.48%，收 47,336.68 點。

那斯達克指數上漲 109.766 點，或 0.46%，收 23,834.723 點。

S&P 500 指數上漲 11.77 點，或 0.17%，收 6,851.97 點。

費城半導體指數上漲 42.309 點，或 0.59%，收 7,270.969 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 57.79 點，或 0.34%，收 16,978.14 點。

標普 11 大板塊中以非必需消費品領漲，其次為資訊科技，多數防禦及景氣循環類股表現偏弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 下跌 1.64%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.57%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.90%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 4.00%。

台股 ADR 多揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.47%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.12%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.69%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.05%。

企業新聞

亞馬遜 (AMZN-US) 勁揚 4% 至每股 254 美元，登上歷史新高，此前該公司宣布與 OpenAI 達成總額約 380 億美元合作，使 OpenAI 能使用數十萬顆輝達 AI 晶片。

OpenAI 近期曝光的一系列交易總額高達數千億美元，輝達是主要受益者，該股 (NVDA-US) 同步上漲逾 2% 報每股 206.88 美元。

Kimberly-Clark(KMB-US) 週一宣布將收購 Kenvue(KVUE-US)，打造一家 320 億美元的健康與保健公司。Kenvue 週一飆升 12.32%，而 Kimberly-Clark 下殺 14.57%。

人工智慧雲端新創公司 Lambda 宣佈與科技巨頭微軟達成一項價值數十億美元的合作協議，微軟 (MSFT-US) 收黑 0.15% 至每股 517.03 美元。

特斯拉歐洲市場 10 月銷量再度大幅萎縮，特斯拉 10 月在瑞典新車註冊僅 133 輛，年減 89%，為跌幅最大市場，挪威、荷蘭、義大利約減半，西班牙下滑近三成。特斯拉 (TSLA-US) 週一仍震盪收紅 2.59% 至每股 468.37 美元。

Palantir (PLTR-US) 週一強漲 3.35% 報每股 207.18 美元，盤後股價一度跳升逾 7%，但隨即回吐漲幅，顯示市場對其估值的質疑聲再現。

Palantir 週一盤後公布史上最強第三季業績，營收達 11.8 億美元，調整後每股純益為 0.21 美元，超出分析師預期，該公司將 2025 年全年營收預期上調至約 44 億美元。

經濟數據

美國 10 月 ISM 製造業指數報 48.7，預期 49.4，前值 49.1

美國 10 月製造業 PMI 終值報 52.5，預期 52.2，前值 52.2

華爾街分析

MPPM 資產管理公司交易主管 Guillermo Hernandez Sampere 指出，雖然 (上週) 聯準會主席的談話使市場略感失望，但投資人將逐步消化並重新調整布局，後續勞動力市場的變化將成為關注焦點。

德銀策略師 Jim Reid 表示，若非政府關門，市場原本將聚焦於本週五的 10 月非農就業數據，在官方數據暫停發布的情況下，週三的 ADP 私營就業報告將備受留意，特別是在鮑爾上週偏鷹派表態之後。