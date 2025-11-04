美股重點新聞摘要2025年11月4日
鉅亨網新聞中心
今日操盤前瞻：
日本 10 月製造業 PMI 終值
澳洲央行利率決策
歐洲央行總裁拉加德談話
Uber 財報
輝瑞財報
美國 9 月貿易收支
美國 9 月耐久財訂單
美國 9 月工廠訂單
美國 9 月 JOLTS 職位空缺
史上最重要案件！美最高法院將決定川普關稅命運
美國最高法院將於週三 (5 日) 審理一宗攸關美國總統川普核心經濟政策的關鍵案件，此案的判決結果將決定他用以重塑全球貿易格局的關稅措施是否能夠延續。全文詳讀
AWS 取得 OpenAI 380 億美元合約 亞馬遜股價應聲登頂
雲端市占龍頭、亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 和人工智慧 (AI) 領導新創 OpenAI 首度合作，簽署規模 380 億美元的算力採購協議，消息激勵亞馬遜周一 (3 日) 股價大漲 4%，登上歷史新高。全文詳讀
美光強勢上攻 晶片股漲勢可望持續
《巴隆周刊》報導，美光科技 (MU-US) 週一 (3 日) 表現亮眼，股價攀升約 4.88%，報每股 234.70 美元。受人工智慧需求大幅提升帶動記憶體市場升溫，該公司股價在過去 6 個月已較先前水準翻倍。全文詳讀
〈財報〉AI 帶來軍商雙線爆發 Palantir Q3 營收創新高、獲利三倍增 上修 Q4 與全年財測
為大公司和政府機構建立分析工具的 Palantir Technologies (PLTR-US) 周一 (3 日) 盤後公布第三季財報，營收與獲利均超出華爾街預期，並釋出優於市場預期的第四季財測。公司表示，AI 應用推動企業與政府訂單持續擴張，成為主要成長引擎。消息公布後，Palantir 股價在盤後交易一度漲約 1%。全文詳讀
