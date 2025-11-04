鉅亨網新聞中心 2025-11-04 08:00

今日操盤前瞻：

美股重點新聞摘要2025年11月4日 (圖:Reuters/TPG)

日本 10 月製造業 PMI 終值

澳洲央行利率決策

歐洲央行總裁拉加德談話

Uber 財報

輝瑞財報

美國 9 月貿易收支

美國 9 月耐久財訂單

美國 9 月工廠訂單

美國 9 月 JOLTS 職位空缺

史上最重要案件！美最高法院將決定川普關稅命運

美國最高法院將於週三 (5 日) 審理一宗攸關美國總統川普核心經濟政策的關鍵案件，此案的判決結果將決定他用以重塑全球貿易格局的關稅措施是否能夠延續。

AWS 取得 OpenAI 380 億美元合約 亞馬遜股價應聲登頂

雲端市占龍頭、亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 和人工智慧 (AI) 領導新創 OpenAI 首度合作，簽署規模 380 億美元的算力採購協議，消息激勵亞馬遜周一 (3 日) 股價大漲 4%，登上歷史新高。



美光強勢上攻 晶片股漲勢可望持續

《巴隆周刊》報導，美光科技 (MU-US) 週一 (3 日) 表現亮眼，股價攀升約 4.88%，報每股 234.70 美元。受人工智慧需求大幅提升帶動記憶體市場升溫，該公司股價在過去 6 個月已較先前水準翻倍。



〈財報〉AI 帶來軍商雙線爆發 Palantir Q3 營收創新高、獲利三倍增 上修 Q4 與全年財測