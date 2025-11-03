AI投資兩樣情！微軟因OpenAI虧31億 谷歌、亞馬遜Q3財報俱佳都靠這家AI獨角獸

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-03 15:10

最新數據顯示，谷歌 (GOOGL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 今年第三季獲利雙雙超出市場預期，背後共同的意外推力來自對生成式 AI 明星公司 Anthropic 的投資增值。

（圖：Shutterstock）

谷歌表示，該公司第三季利潤包含 107 億美元股權證券淨收益，部分來自一家未上市企業。知情人士則證實這家企業是 Anthropic。與此同時，亞馬遜利潤也大增 38%，其中 95 億美元稅前收益正是來自 Anthropic 投資的價值攀升，已計入當季非經營性收入。

這項結果標誌著生成式 AI 領域的早期投資正從「策略性押注」轉向「實際財務回報」。儘管 AI 技術仍處商業變現初期，但巨頭對 Anthropic 的佈局已開始在帳面上兌現價值。

今年 9 月，Anthropic 完成 130 億美元融資，估值近乎翻倍至 1830 億美元。根據會計準則，企業必須根據每股市價變動調整投資收益，即使尚未靠該投資直接獲利。

這不是谷歌首次因這類投資而受益。今年 4 月，谷歌第一季獲利便包含 80 億美元未實現收益，據報來自對 SpaceX 的投資。

但另一科技巨擘微軟則形成反差，因 OpenAI 虧損，淨利減少 31 億美元，儘管微軟已向 OpenAI 注資 137.5 億美元、持有 27% 股權。

具體來看，谷歌累計向 Anthropic 投資約 30 億美元，分別在 2023 年 20 億及今年稍早的 10 億，本月更跟 Anthropic 達成協議，2026 年起供應 100 兆塊專用 AI 晶片，合約價值數十億美元，助力後者部署超十億瓦算力。

亞馬遜則投資 80 億美元支援 Anthropic，並建成由其資料中心與客製化 AI 晶片組成的 Rainier 基礎設施，目前已全面運作。