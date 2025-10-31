黃仁勳：AI進入良性循環 將重塑百兆美元產業
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周五 (31 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周五在南韓亞太經濟合作會議執行長峰會上表示，AI 已進入「良性循環」，將帶動產業持續成長。
「AI 愈來愈好，使用的人就愈多。使用的人愈多，就能創造更多利潤、建立更多工廠，這讓我們能創造出更好的 AI，吸引更多人使用。AI 的良性循環已經形成，這就是為什麼你會看到全球資本支出成長得如此快速。」黃仁勳提到。
科技巨頭豪擲千億投資 AI
今年預計將是 AI 投資的大年，Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭宣布計劃合計投資超過 3000 億美元於 AI 技術和資料中心建設。根據本周公布的各公司財報，這股趨勢預計將延續至 2026 年，科技巨頭計劃再次提高資本支出。
Wedbush Securities 全球科技研究主管 Dan Ives 表示，輝達是「AI 革命的基石」。
黃仁勳強調，獲利能力是當前 AI 資本投資熱潮的核心。「當某樣東西變得有利可圖時，你就會想要製造更多，就像製造晶片、晶圓和 DRAM 一樣，如果這些晶片的製造有利可圖，你就會想建更多工廠來生產更多晶片，」他補充道。
運算新時代來臨
黃仁勳在台上表示，這是運算新時代的開端，因為有了 AI，「運算堆疊的每一層都正在發生根本性改變」。他補充，我們正處於這個新時代 10 年建設期的起點。
「AI 在 GPU 上運行，而手寫程式碼的軟體在 CPU 上運行。整個軟體堆疊，從能源需求、晶片、基礎設施、系統相關的所有軟體、AI 模型到頂層應用程式，運算的每一層都發生了根本性改變，」黃仁勳說。
黃仁勳補充，電腦產業 60 年來基本上都一樣，現在有了 AI 和加速運算，運算堆疊的每一層都在改變。過去創造的所有電腦，價值 1 兆美元甚至更多，現在都需要轉換到新的運算平台。
黃仁勳描繪了一個未來願景，AI 將能夠「工作」，而不僅僅是被當作工具使用，他預期 AI 將重塑全球價值 100 兆美元的產業。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 黃仁勳睽違15年訪韓 用一場「炸啤會」撬動數兆韓元AI市場
- 川普證實與習近平討論輝達晶片銷售 但否認觸及Blackwell
- 三星電子：將與輝達合作開發HBM4 並部署逾5萬顆輝達GPU構建「AI工廠」
- 黃仁勳：仍冀望Blackwell晶片能銷往中國 但此取決於華府決策
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告