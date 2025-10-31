黃仁勳：AI進入良性循環 將重塑百兆美元產業

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-31 21:52

輝達執行長黃仁勳稱AI處於良性循環階段，預計將重塑全球價值100兆美元的產業。

「AI 愈來愈好，使用的人就愈多。使用的人愈多，就能創造更多利潤、建立更多工廠，這讓我們能創造出更好的 AI，吸引更多人使用。AI 的良性循環已經形成，這就是為什麼你會看到全球資本支出成長得如此快速。」黃仁勳提到。

科技巨頭豪擲千億投資 AI

今年預計將是 AI 投資的大年，Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭宣布計劃合計投資超過 3000 億美元於 AI 技術和資料中心建設。根據本周公布的各公司財報，這股趨勢預計將延續至 2026 年，科技巨頭計劃再次提高資本支出。

Wedbush Securities 全球科技研究主管 Dan Ives 表示，輝達是「AI 革命的基石」。

黃仁勳強調，獲利能力是當前 AI 資本投資熱潮的核心。「當某樣東西變得有利可圖時，你就會想要製造更多，就像製造晶片、晶圓和 DRAM 一樣，如果這些晶片的製造有利可圖，你就會想建更多工廠來生產更多晶片，」他補充道。

運算新時代來臨

黃仁勳在台上表示，這是運算新時代的開端，因為有了 AI，「運算堆疊的每一層都正在發生根本性改變」。他補充，我們正處於這個新時代 10 年建設期的起點。

「AI 在 GPU 上運行，而手寫程式碼的軟體在 CPU 上運行。整個軟體堆疊，從能源需求、晶片、基礎設施、系統相關的所有軟體、AI 模型到頂層應用程式，運算的每一層都發生了根本性改變，」黃仁勳說。

黃仁勳補充，電腦產業 60 年來基本上都一樣，現在有了 AI 和加速運算，運算堆疊的每一層都在改變。過去創造的所有電腦，價值 1 兆美元甚至更多，現在都需要轉換到新的運算平台。