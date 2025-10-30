鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-30 21:25

歐洲央行 (ECB) 周四 (30 日) 如市場預期按兵不動，連續第三次維持主要隔夜存款利率在 2% 不變。通膨已回落至目標區間附近，且經濟未如先前擔憂般陷入衰退，讓決策者選擇延續觀望模式，以「逐次會議、依據數據」方式審慎推進貨幣政策方向。

通膨進入甜蜜點？歐洲央行利率連三凍 市場卻更敏感(圖：REUTERS/TPG)

市場普遍預期，ECB 目前暫無急迫理由進一步調整利率，但在外部風險仍高、政策方向未明的背景下，市場對未來訊號反而更加敏感。

(圖：ZeroHedge)

此次會議後，ECB 存款利率 (Deposit Facility Rate)─即關鍵利率─維持在 2.0%，主要再融資利率 (Main Refinancing Rate) 為 2.15%、邊際貸款利率 (Marginal Lending Rate) 為 2.4%。

通膨回落經濟持穩 政策暫居「好位置」

目前歐元區通膨徘徊在 2% 附近，較疫情後高點大幅回落，使 ECB 進入少見的政策平衡窗口。ECB 在聲明中指出，就業市場依舊穩健、民間企業資產負債表健康，加上過去降息累積效果，都是支持經濟韌性的關鍵。然而，全球貿易緊張與地緣政治風險仍使前景蒙上不確定性。

ECB 總裁拉加德在義大利佛羅倫斯舉行的記者會上表示，目前政策處於「良好位置」，央行將根據最新數據調整政策，不會預先承諾未來路徑。這意味著，雖然利率暫時維持不動，但仍保留彈性，以應對可能再起的下行壓力。

這樣的立場與美國聯準會 (Fed) 近期態度形成對比。Fed 昨日再度降息後，主席鮑爾暗示未必持續放鬆政策，使市場對全球主要央行政策節奏更加敏感。

貨幣市場維持先前對 ECB 降息周期已近尾聲的定價反映。歐元在決策公布後小幅走貶，德國 2 年期公債殖利率則維持在約 2%。

第三季經濟優於預期 商業信心回升

最新數據顯示，歐元區第三季國內生產毛額 (GDP) 季增 0.2%，優於先前停滯預期，法國成長尤為強勁；德國與義大利則勉強避開衰退。近期企業採購經理人指數 (PMI) 顯示商業活動回溫，德國企業信心同步改善，部分市場人士認為，美中貿易摩擦若逐漸降溫，有助減輕後續衝擊。

儘管海外需求依舊疲弱，部分出口數據承壓，但家庭消費與政府在基礎建設及國防支出帶來支撐，使市場對第四季經濟表現抱持審慎樂觀態度。

花旗與德意志銀行等機構均認為，歐元區維持成長的能力，正成為鴿派再推動寬鬆的最大阻力。德銀首席歐洲經濟學家 Mark Wall 指出：「目前沒有明顯的理由降息。經濟韌性讓政策暫停依舊站得住腳。」

不過，部分官員也提醒，製造業仍疲弱不振，對美出口大幅減少，而中國可能將無法銷往美國的產品轉向歐洲市場，恐加劇本地競爭壓力。

利率是否見頂？12 月預測將成關鍵時間點

市場對 ECB 是否仍需一碼 (25 個基點) 降息尚存歧見。強勢歐元已對物價形成下行壓力，加上美國貿易措施影響尚未完全浮現，部分決策者認為通膨未必能穩定留在目標附近，仍須預留政策空間。

ECB 首席經濟學家雷恩 (Philip Lane) 近日強調，若通膨偏離風險升高，進一步調整利率仍是可能選項。

期貨市場目前預估，最慢明年中前再降息一次的機率約 40% 至 50%。多數經濟學家則認為利率今年料將維持不變，待不確定性逐步消退再行判斷。

ECB 將在 12 月更新經濟展望，並首次延伸至 2028 年。市場普遍認為，該次會議將成為評估政策路徑是否需要微調的真正考驗。