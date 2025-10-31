鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-31 09:00

軟銀集團創辦人孫正義憑藉其對人工智慧（AI）領域「梭哈」式激進押注，身價在短短四個月內暴漲 3.5 倍，達 551 億美元，一舉超越優衣庫母公司迅銷董事長柳井正，重奪日本首富寶座。

從出清輝達到梭哈AI 孫正義財富四個月暴增3.5倍 重登日本首富 。(圖:shutterstock)

孫正義的個人財富激增，直接反映了軟銀集團近期股價的強勢上漲，這位 68 歲的商業巨擘持有軟銀約三分之一的股票。他的財富曲線再次證明了其作為一位產業老兵，對 PC、互聯網、移動互聯網、雲服務乃至當前 AI 時代計算機行業的精準判斷力。

在當前這波 AI 浪潮中，孫正義展現出前所未有的野心。他的商業藍圖不再是簡單的風險投資，而是著眼於建設全球 AI 核心基礎設施和產業生態：

超級資料中心： 計劃與 OpenAI、甲骨文 (ORCL-US) 和阿聯酋 MGX 等合作，在美國建設價值高達 5,000 億美元的 AI 資料中心和配套基礎設施。

晶片與機器人產業園區： 正積極尋求與台積電合作，計劃在美國亞利桑那州打造一個用於 AI 和機器人的「兆美元級」產業園區。

戰略投資與收購： 近期，他向英特爾 (INTC-US) 進行了 20 億美元的投資，並斥資 54 億美元收購了 ABB 集團的機器人業務，鞏固其在 AI 硬體和自動化領域的地位。

孫正義的商業生涯充滿戲劇性的大起大落，其個人財富多次隨著科技浪潮經歷過山車般的變化。他曾是第一批網路公司投資人，在 1995 年投資雅虎，並在世紀初的網路泡沫期間短暫問鼎世界首富。

與輝達的「擦肩而過」

ARM 收購案告吹： 軟銀曾在 2016 年以 310 億美元收購英國晶片設計企業 ARM。2020 年，輝達提出以約 400 億美元收購 ARM，其中 215 億美元以輝達股票支付。這筆交易最終因反壟斷審查而告吹。如果交易達成並持有至今，當年價值 215 億美元的英偉達股票現值將逼近 3,300 億美元。

早期清倉輝達： 軟銀旗下願景基金曾在 2017 年投資約 40 億美元買下輝達約 4.9% 的股份，但在持有近兩年後便清倉，淨賺 30 億美元。這些股份若持有至今，價值將超過 2,400 億美元。

儘管有這些錯失的機會，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳仍盛讚孫正義，稱他是在 PC 時代入行至今，唯一一個全部押對 PC、傳統互聯網、移動互聯網、雲服務和現在 AI 時代的計算機行業贏家，並始終與贏家合作的企業家。