央行連六次按兵不動！日經225指數收盤續創新高 今年第12次創高

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-30 15:40

日本股市今 (30) 日再創歷史新高，日經 225 指數收漲 0.04% 至 51325.61 點，盤中亦創下 51657.28 點的新高，主要因為日本央行 (BOJ) 決定按兵不動，這是日相高市早苗上周上任以來，BOJ 舉行的首次政策會議。

日本央行連六次按兵不動！日經225指數收盤續創新高 今年第12次創高

在為期兩天的貨幣政策會議，BOJ 宣布維持政策利率 0.5% 不變，連六次開會決定「凍漲」利率，但田村直樹和高田創 2 位委員投票反對政策決議，這是他們連續第二次會議投反對票。

BOJ 這項最新決定與 90% 接受調查經濟學家的預期相符。凱投宏觀認為，BOJ 下一次升息要到明年 1 月份才會進行。

凱投宏觀亞太區主管 Marcel Thieliant 表示，BOJ 的最新展望幾無變動，也未暗示緊縮政策不會在 12 月前恢復。該央行仍預期基本通膨將「疲軟」，並預測明年上半年通膨率將降至 2% 以下。最重要的是，幾乎沒有跡象顯示關稅擔憂已經緩解，但 BOJ 仍認為存在一種風險，即隨著企業專注於削減成本，利潤下降將拖累薪資成長。