〈日月光法說〉Q3純益衝破百億元 EPS 2.5元創11季新高

日月光投控 ( 3711-TW )( ASX-US ) 今 (30) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠封測、EMS 業務雙成長，整體稼動率提升，帶動單季純益達 108.7 億元，季增 45%，年增 12%，每股稅後純益 2.5 元，創下 11 季來新高。

觀察封測業務，日月光投控第三季封測營收達 1002.89 億元，季增 8%，年增 17%，毛利率達 22.6%，季增 0.7 個百分點，年減 0.5 個百分點，營益率達 10.8%，季增 1.3 個百分點，年增 0.1 個百分點。以產品線來看，日月光投控第三季 Bump/FC/WLP/SiP 營收比重 48%、打線封裝 26%、測試 18%、其他 6%、材料 2%。