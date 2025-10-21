日月光擬收購ADI檳城工廠 雙方簽訂長約
鉅亨網記者魏志豪 台北
日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (21) 日與亞德諾半導體 (ADI-US) 宣布，雙方進行策略合作並簽署具有法律約束力的備忘錄(MOU)。日月光計畫收購 ADI 的馬來西亞檳城工廠，以增強全球供應鏈韌性與製造多樣性。此外，兩家公司將通過共同投資以及長期供應協議加強合作。
雙方預計在 2025 年第四季簽署最終協議，該交易預計在 2026 年上半年完成，惟仍須符合或經豁免最終交易文件規範的一般交易條件以及獲得所需的監管批准。交易完成後，日月光將接管營運並進一步開發檳城廠以支持 ADI 及其他客戶。
日月光預計將收購 Analog Devices Sdn. Bhd. 100% 的股權，包含其位於檳城的製造廠區 (具體內容以最終簽署的交易文件爲準)。此外，ADI 與日月光計劃簽訂一項長期供應協議，由日月光為 ADI 提供製造服務，並且 ADI 計劃與日月光共同投資，提升檳城工廠技術能力。
ADI 檳城工廠成立於 1994 年，位於峇六拜 (Bayan Lepas) 的主要工業樞紐，建築面積超過 68 萬平方英尺。此次收購將進一步擴展日月光全球 IC 封測服務網絡，提供更多的投資機會，因應日益複雜的客戶與供應鏈需求。
日月光投控營運長吳田玉表示，收購 ADI 檳城廠將可擴大日月光全球製造能力，實現更高的營運靈活性與規模。此次收購將持續強化雙方的合作，為 ADI 的高性能類比、混合訊號和數位訊號處理晶片提供卓越的封裝和測試解決方案，也歡迎 ADI 檳城團隊加入日月光，並期待結合兩家公司的優勢，推動未來的成長和創新。
ADI 全球營運與技術執行副總 Vivek Jain 表示，封裝技術和製造韌性是推動 ADI 短期和長期成長的關鍵要素。公司與日月光攜手合作擴展檳城工廠的能力和產能。這次合作不僅將強化我們的技術供應，更將提升供應鏈的韌性，持續為客戶提供一流的支持和服務。本次合作將運用兩家公司的專業知識，促進檳城廠區的製造與技術成長，並為員工提供持續的職涯發展機會。
