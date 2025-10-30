穩懋Q3由虧轉盈 高階手機旺季動能持續 Q4營收有望低個位數季增

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-30 17:58

‌



砷化鎵 PA 廠穩懋 (3105-TW) 今 (30) 日舉行法說會及公布今 (2025) 年第 3 季自結財報，受惠於美系高階手機旺季挹注，帶動穩懋所有產品線出貨增加，第 3 季稅後純益為 10.7 億元、年增 369%，每股稅後純益為 2.52 元，單季營運由虧轉盈。展望第 4 季，法人表示，在新機銷售動能延續下，穩懋營收有望較上季呈現低個位數成長。

穩懋董事長陳進財。(鉅亨網資料照)

穩懋第 3 季營收 44.88 億元、季增 19%、年增 3%；單季毛利率為 26.9%、季增 8.4 個百分點、年增 5.3 個百分點；營益率 8.6%、季增 11.7 個百分點、年增 5.8 個百分點；稅後純益為 10.7 億元、年增 369%，較前季由虧轉盈，累計前 3 季稅後純益為 6.65 億元、年減 41%， EPS 為 1.57 元。

穩懋發言人表示，第 3 季獲利由虧轉盈，主要是晶圓廠產出量能增加，使得產能利用率自第 2 季 45% 上升到 60% 之外，產品組合也略優於上一季，再加上合併子公司，旗下所持有的中國客戶上市股票上揚，貢獻了毛利率約 0.6 個百分點，也因此穩懋歷經過去連續 3 個季度營業淨損後，今年第 3 季終於轉正獲利。

穩懋指出，第 3 季原本就是美系新手機發表的傳統旺季，客戶的備貨如期展開，在市場諸多銷售優於預期的期待之下，Cellular PA 繼第 2 季後持續拉貨，Wi-Fi PA 亦動能不減連 2 季成長，至於季增成長最大的則是 Optical(光學元件) 業務，受手機 3D 感測鋪貨期集中在第 2 季的緣故，連原本預期與上季相當的 Infrastructure(基礎設施) 業務本季也有雙位數成長，第 3 季所有產品均為季增。

展望全年業績，穩懋表示，中國低階手機市場在政府補助及低價競爭下，加速了中國 PA 供應鏈自製率的上升，但所幸穩懋在中高階手機等市場仍擁有性能上的競爭優勢，Wi-Fi 業務則得利於規格進入 Wi-Fi 7 之後的客戶市占率顯著回升，全年 Wi-Fi 營收將大幅超越去年水準。

在基建產品部分，穩懋強調，憑藉砷化鎵及氮化鎵等毫米波技術，近年在應用市場已有斬獲，由於光通訊的需求強勁，包括低軌衛星、航太及 AI 資料中心光驅動 IC 等領域，均呈現穩定增長的趨勢，今年 Infrastructure 營收貢獻已高於去年，成為鞏固營收及毛利的另一隻腳。

在光通訊設備部分，穩懋 Optical 過去因高度仰賴手機 3D 感測的應用貢獻，近幾年在終端客戶貫徹分散供應商的策略之下，已逐年下降，不過 Optical 今年營收始終仍能維持在整體營收的中位數 (mid-teens) 百分比上下，主要歸功於 AI 資料中心以及用於車用、功能性機器人的 LiDAR 等應用逐漸發酵而挹注營收，期望成為未來成長的第 3 隻腳。