研揚發表輝達Jetson Thor邊緣AI系統 SCEWC 2025亮相四大應用

鉅亨網記者彭昱文 台北


工業電腦大廠研揚 (6579-TW) 今 (30) 日宣布，首度推搭載以輝達(NVDA-US)NVIDIA Jetson Thor 加速的邊緣 AI 系統，並將於西班牙巴塞隆納舉行的「智慧城市展全球大會」（SCEWC 2025）中展出四大 AI 實境應用。

cover image of news article
研揚發表輝達Jetson Thor邊緣AI系統 SCEWC 2025亮相四大應用。(圖：研揚提供)

研揚科技本次展會以「AI 加速城市創新（AI Accelerating Urban Innovation）」為主軸，設置四大實機演示區及專屬產品展示區，全面呈現其 NVIDIA 加速 AI 系統於交通監控、生成式 AI、智慧移動與物流領域的實際應用。


研揚將首度亮相搭載 NVIDIA Jetson T5000 模組的 BOXER-8741AI，採用 NVIDIA Blackwell 架構，結合 NVIDIA Metropolis 影像搜尋與摘要藍圖技術，展示視覺 AI 代理功能的互動式交通監控應用，也呈現研揚在高效能邊緣運算領域的技術突破。

研揚亦將展示搭載 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 工作站級 GPU 的 2U 機架式伺服器，展現生成式 AI 在公共服務及人機協作中的創新應用。在智慧移動與物流領域，搭載 NVIDIA Jetson AGX Orin 模組的 BOXER-8645AI 與 BOXER-8641AI 系統，展示車載 AI 與雲端車隊管理方案，強化都市交通的安全性與營運效率。

此外，研揚攤位展示區也會展出多款搭載 NVIDIA Jetson Orin 系列加速技術的 AI 系統，包括 NV8600-Nano AI 開發套件、BOXER-8658AI 與 BOXER-8640AI 等，展現研揚於智慧城市、工業 AI 與邊緣運算的完整產品布局。

研揚輝達工業電腦AI邊緣運算智慧城市

