鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-30 13:02

工業電腦大廠研揚 (6579-TW) 今 (30) 日宣布，首度推搭載以輝達(NVDA-US)NVIDIA Jetson Thor 加速的邊緣 AI 系統，並將於西班牙巴塞隆納舉行的「智慧城市展全球大會」（SCEWC 2025）中展出四大 AI 實境應用。

研揚發表輝達Jetson Thor邊緣AI系統 SCEWC 2025亮相四大應用。(圖：研揚提供)

研揚科技本次展會以「AI 加速城市創新（AI Accelerating Urban Innovation）」為主軸，設置四大實機演示區及專屬產品展示區，全面呈現其 NVIDIA 加速 AI 系統於交通監控、生成式 AI、智慧移動與物流領域的實際應用。

研揚將首度亮相搭載 NVIDIA Jetson T5000 模組的 BOXER-8741AI，採用 NVIDIA Blackwell 架構，結合 NVIDIA Metropolis 影像搜尋與摘要藍圖技術，展示視覺 AI 代理功能的互動式交通監控應用，也呈現研揚在高效能邊緣運算領域的技術突破。

研揚亦將展示搭載 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 工作站級 GPU 的 2U 機架式伺服器，展現生成式 AI 在公共服務及人機協作中的創新應用。在智慧移動與物流領域，搭載 NVIDIA Jetson AGX Orin 模組的 BOXER-8645AI 與 BOXER-8641AI 系統，展示車載 AI 與雲端車隊管理方案，強化都市交通的安全性與營運效率。