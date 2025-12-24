中華郵政今年獲利將破百億 王國材：年終可望4.4個月 明年A7物流園區啟用

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-24 18:47

中華郵政公司董事長王國材今（24）日與媒體交流指出，114 年是公司經營轉型的關鍵年，儘管上半年歷經劇烈波動，但全年已成功轉虧為盈，預估年底稅後淨利可突破 100 億元，擺脫去年虧損 16.5 億元的低迷。由於營運績效亮眼，王國材樂觀表示，員工年終獎金加上績效獎金，今年可望領到 4.4 個月；明年將邁入物流轉型第 2 年，明年 6 月「A7 郵政物流園區」將正式啟用。

中華郵政轉虧為盈114年獲利破百億元 王國材：年終可望4.4個月。（圖：中華郵政提供）

王國材回顧今年表現，形容猶如「坐雲霄飛車」。今年 4 月受美國總統川普實施對等關稅政策影響，導致新台幣匯率短期大幅升值，中華郵政一度在 6 月面臨史上最大虧損，金額高達 239 億元 。但在資金運用團隊精準操作、台股下半年上揚及新台幣匯率回貶的助攻下，不僅填補了原本提列責任準備金的虧損，還額外回補 151 億元，順利達成年度預算目標 。

面對全球數位化導致郵寄書信減少的不可逆趨勢，王國材指出，郵務轉型是最大的課題。統計顯示，中華郵政函件每年減少 2,780 萬件，收入縮減 3 億元 。為此，公司全力將重心轉向快捷與包裹服務，目標達成北中南「當日配」及東部「次日配」，並啟用電動三輪車提升運載量。此外，i 郵箱已完成 2,408 座佈建，其中 100 座已優化為第五代寄取店模式，補足夜間收寄件的需求 。

在儲匯與壽險業務方面，中華郵政今年 2 月及 12 月陸續推出 Samsung Pay 與 Apple Pay 綁定郵政 Visa 金融卡功能，並積極配合政府普發現金政策，服務人次達 840 萬 。壽險部分則持續深耕偏鄉微型保險，強化社會安全網。數位轉型進度也相當顯著，目前 52 項行動方案已完成 27 項，整體進度達 52% 。