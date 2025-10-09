日月光投控9月營收606億元 衝近3年來新高
鉅亨網記者魏志豪 台北
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (9) 日公布 9 月營收 605.61 億元，月增 7.3%，年增 9%，創下 2022 年 11 月以來單月新高，第三季合併營收 1685.69 億元，季增 11.8%，年增 5.3%，也改寫 11 季來新高，累計前三季營收達 4674.72 億元，年增 7.92%。
以封測及材料業務來看，日月光投控 9 月封測營收達 349.97 億元，月增 4.4%，年增 20%，第三季封測營收達 1002.89 億元，季增 8.3%，年增 16.9%，年度成長率均優於平均表現。
日月光投控受惠 AI、HPC 應用驅動，第三季先進封測業務持續向上，尤其看好測試業務隨著過去的投資效益顯現，公司已跨入 FT、SLT、Burn-in 等測試領域，看好今年測試業務的成長率是封裝的 2 倍。
在先進封測部分，日月光投控預估，今年營收目標較 2024 年增加 10 億美元，並貢獻封測事業 10% 的年度成長率，今年一般封測業務成長幅度約中高個位數百分比。
