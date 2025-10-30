〈美股盤後〉Fed今年第二次降息 鮑爾淡化12月降息可能性 標普小幅收跌

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-30 05:18

全球矚目的「川習會」即將登場，聯準會週三 (29 日) 宣布降息 1 碼，主席鮑爾鮑爾淡化 12 月降息可能性，標普 500 指數自盤中創紀錄高點回落，最終微幅收跌，輝達成為史上首家市值 5 兆美元的公司。美債價格走低，美元走強。

Fed今年第二次降息 鮑爾淡化12月降息可能性 標普小幅收跌 (圖：REUTERS/TPG)

聯準會週三宣布今年第二次降息 1 碼，央行官員們認為，美國經濟成長溫和，但疲軟的勞動力市場構成降息理由。 聯準會也宣布，最快在 12 月停止縮減資產負債表規模，標誌著其量化緊縮計畫的結束。

‌



有兩位聯準會成員反對利率決議，聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 贊成更大幅度的降息，而堪薩斯聯準銀行總裁施密德 (Jeffrey Schmid) 則傾向於不降息。

聯準會主席鮑爾淡化 12 月降息可能性，他表示，聯準會 12 月降息遠未成定局，目前內部看法分歧明顯，部分決策官員認為，或許該先按下暫停鍵。

美國總統川普與中國領導人習近平將於台北時間週四 (30 日) 上午 10 時於韓國舉行會談。川普稍早表示，預計本次會晤將持續長達四小時。

美股週三 (29 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 74.37 點，或 0.16%，收 47,632 點。

那斯達克指數上漲 130.98 點，或 0.55%，收 23,958.473 點。

S&P 500 指數下跌 0.3 點，或 0%，收 6,890.59 點。

費城半導體指數上漲 133.218 點，或 1.85%，收 7,327.93 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 121.55 點，或 0.71%，收 17,156.61 點。

標普 11 大板塊中，科技與通訊服務小幅領漲，必需消費品與材料領跌。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收高。Meta (META-US) 漲 0.031%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.26%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.65%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.1%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.46%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.18%；日月光 ADR (ASX-US) 狂飆 8.01%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.36%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 強升 2.99% 至每股 207.04 美元，市值衝破 5 兆美元，寫下全球企業首例。輝達今年以來漲幅約 50%，僅不到 4 個月便從 4 兆美元再進一步推升至 5 兆美元水準。

川普表示他計劃與中國領導人習近平討論該公司的 Blackwell 晶片，這引發了人們的猜測，美方可能會放鬆對中國晶片出口的限制。

美國工業領頭羊開拓重工 (CAT-US) 狂飆 11.63% 至每股 585.49 美元。開拓重工第三季調整後每股純益為 4.95 美元，銷售額為 176 億美元。華爾街先前預期該公司每股純益為 4.52 美元，營收為 168 億美元。報告顯示，營收自 2023 年第四季以來首次成長。

金融科技公司 Fiserv (FI-US) 大幅下調全年業績預期後，股價血崩 44.04% 報每股 70.60 美元，創史上最大單日跌幅。

通用汽車 (GM-US) 嚇滑 1.06% 至每股 69.13 美元。通用汽車週三宣布，公司在密西根州和俄亥俄州的製造工廠裁員約 1700 人，理由是電動車市場放緩。

波音 (BA-US) 挫跌 4.36% 至每股 213.58 美元。波音 2025 年第三季營收為 232.7 億美元，市場預估為 219.72 億美元；調整後自由現金流量為 2.38 億美元，市場預期為 1 億美元。

美超微 (SMCI-US) 收低 0.63% 至每股 52.69 美元。美超微週三宣布成立一家子公司 Super Micro Federal，為美國政府機構提供在美國製造的資訊科技解決方案。

華爾街分析

摩根大通投資管理公司的投資組合經理 Priya Mishra 稱，這是「聯準會為應對市場風險而採取的又一個降息措施」。

她表示，聯準會兩位票委持異議，這「表明聯準會在勞動力市場風險平衡和中性利率水平方面存在分歧」。

Freedom Capital Markets 全球策略師 Jay Woods 指出，鮑爾表態讓投資人得以一窺決策內情，清楚傳達出聯準會在投票取向上並無既定、各方皆能接受的路線。他表示，當局追求雙重使命的過程依舊充滿挑戰，未來走勢恐將更加微妙。