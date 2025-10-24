〈美股盤後〉川習會30日南韓登場 美股走強 費半猛升超2.5%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-24 05:36

‌



「川習會」確認 30 日南韓登場，科技股領漲，美股週四 (23 日) 反彈收高，三大指數收盤均突破 21 日指數移動平均線。債券價格下滑。

川習會30日南韓登場 美股走強 費半猛升超2.5%(圖：REUTERS/TPG)

道瓊指數上漲近 150 點，標普 500 微漲 0.6%，那斯達克綜合指數升 0.9%， 費半表現最強，升幅超 2.5%。

‌



白宮 23 日證實，「川習會」於 10 月 30 日南韓 APEC 峰會期間登場，此行是川普在重返白宮後，首度出訪亞洲，也是他第 2 個總統任期內，首度和習近平會面。

此消息宣布後，緩解市場對美中關係的憂慮，美股觸及日高。此前有報導指出，川普政府正考慮對含有美國軟體的對中出口商品實施更廣泛限制，以回應中國對稀土出口的新一輪管制，恐影響從半導體、航太到消費電子等多個產業。

此外，國際油價強漲約 5%，川普宣布對俄羅斯兩大石油公司盧克石油 (Lukoil) 與俄羅斯石油公司 (Rosneft) 實施制裁，指責俄羅斯在烏克蘭和平進程中「缺乏誠意」。這是川普第二任期以來首次對俄祭出直接制裁。

美股週四 (23 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 144.2 點，或 0.31%，收 46,734.61 點。

那斯達克指數上漲 201.402 點，或 0.89%，收 22,941.798 點。

S&P 500 指數上漲 39.04 點，或 0.58%，收 6,738.44 點。

費城半導體指數上漲 169.817 點，或 2.54%，收 6,847.389 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 157.26 點，或 0.97%，收 16,333.13 點。

標普 11 大板塊中，能源、工業與材料板塊領漲，防禦型板塊如公用事業與必需消費則走弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收紅。Meta (META-US) 漲 0.08%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.44%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.55%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.004%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.44%。

台股 ADR 幾乎全數收高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.64%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.89%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.53%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 走高 2.28% 至每股 448.98 美元，儘管該公司最新財報未達華爾街預期。雖營收創下 281 億美元新高，但淨利下滑 37%，主因為研發支出與關稅相關成本上升。電動車銷售雖增，但美國電動車稅收抵免結束後，市場需求面臨壓力。

IBM (IBM-US) 亦受挫 0.87% 報每股 285.00 美元，儘管 IBM 第三季財報優於預期且上修全年展望，但軟體部門增長乏力。

福特 (F-US) 收低 0.72% 至每股 12.34 美元，福特週四表示，因主要鋁供應商發生火災，影響部分高獲利車款的生產進度，導致公司下調全年獲利預期。。

《華爾街日報》稍早引述匿名消息人士稱，華府正考慮對多家量子公司進行投資。不過，美國官員隨後澄清，政府並無此項計畫，IonQ (IONQ-US)、Rigetti Computing (RGTI-US) 與 D-Wave Quantum (QBTS-US) 等量子運算股仍猛升超 7%。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 微升 0.55% 至每股 253.08 美元，盤後小漲超 0.8%。Anthropic 與 Google 週四盤後宣布簽署價值數百億美元的雲端合作協議，獲得最多一百萬顆 TPU 算力。此計畫將於 2026 年上線，提供超過 1 吉瓦 AI 運算能力，成為 Anthropic 迄今最大規模的 TPU 部署。

目標百貨 (TGT-US) 股價先蹲後跳，收紅 0.24% 至每股 94.25 美元。目標百貨週四宣布啟動十年來首次大規模裁員，裁減 1,800 人，約占公司員工總數的 8%，以期在銷售額連續四年停滯後恢復成長。

Honeywell (HON-US) 上調 2025 年獲利展望後股價飆升 6.81% 至每股 220.67 美元。

華爾街分析

標普 500 成分企業已公布的財報中，約有 86% 優於市場預期，為美股升勢提供支撐。市場普遍預期，聯準會於 10 月底會議中將再降息 1 碼，以延續經濟動能。

Bowersock Capital Partners 創辦合夥人 Emily Bowersock Hill 稱：「由於聯準會（Fed）目前更關注就業市場，因此我們預期週五公布的 CPI 不會對下週的決策產生重大影響。今年 10 月與 12 月可能各再降息一次。」

瑞銀全球財富管理投資長 Ulrike Hoffmann-Burchardi 指出：「聯準會放寬政策的前景、穩健的企業獲利成長以及 AI 投資支出，都支持股市牛市仍有上行空間。不過，美中關係若再生波折，或市場對 AI 行情的持續疑慮，都可能引發短期波動。」