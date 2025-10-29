〈美股盤後〉美股三大指數再創新猷 輝達市值逼近5兆美元

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-29 04:59

受美中貿易談判傳出正面進展及聯準會 (Fed) 有望再度降息帶動，美股三大指數週二 (28 日) 再創新猷。輝達市值逼近 5 兆美元，微軟與蘋果市值均突破 4 兆美元。金價進一步跌破 4,000 美元。

美中貿易談判亦有新進展。《華爾街日報》引述知情人士報導，若北京採取行動削減芬太尼化學品的出口。作為回報，美國可能將對中國芬太尼相關商品徵收的 20% 關稅下調至多 10%。

同時，川普近期亦與日本新任首相高市早苗達成稀土供應框架協議，旨在降低全球對中國稀土依賴，雖雙方未直接提及中國，但此舉凸顯美方加強供應鏈安全的意圖。

聯準會本週展開為期兩天的會議，市場普遍預期將再次降息 1 碼，使聯邦資金利率降至 3.75% 至 4.00% 區間。受通膨降溫與就業力道疑慮影響，降息預期持續升溫。此前聯準會主席鮑爾表示，因流動性環境趨緊，聯準會已準備結束量化緊縮。

華爾街機構紛紛看好美股後市表現。富國銀行預期年底前風險資產有望迎來「全線走高」，並預測標普將在 2025 年底升至 7,100 點。瑞銀亦預估，該指數 2026 年 6 月有望達 7,300 點。

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多續揚。Meta (META-US) 漲 0.08%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.07%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.67%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.98%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.00%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.10%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.98%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.79%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.05%。

微軟 (MSFT-US) 週二喜漲 1.98% 至每股 542.07 美元，市值重新站上 4 兆美元大關。

微軟週二宣布以約 1,350 億美元取得 OpenAI 27% 的股權，並可在 2032 年前使用其包含 AGI 在內的技術。OpenAI 將再投入 2,500 億美元購買 Azure 服務，微軟將不再享有對 OpenAI 算力的優先購買權。

亞馬遜 (AMZN-US) 收紅 1.00% 至每股 229.25 美元，亞馬遜週二起將開始裁撤最多 3 萬 名企業員工，約占其企業端員工總數的 10%。此波裁員將涵蓋人力資源、營運及雲端等部門，與其推動人工智慧自動化並精簡官僚架構的策略相關。

輝達 (NVDA-US) 宣布將投資 10 億美元入股諾基亞、取得約 2.9% 股權，雙方將合作發展以輝達晶片為核心的 AI 網路技術與無線存取網路軟體。消息公布後，諾基亞美國掛牌股價 (NOK-US) 狂漲超 22% 報每股 7.77 美元。

輝達週二因宣布與諾基亞、CrowdStrike 及美國能源部達成多項合作而飆升近 5%，報每股 201.03 美元，表現相當亮眼，市值逼近 5 兆美元。

卡梅科 (Cameco) (CCJ-US) 與 Brookfield Asset Management (BAM-US) 因將在美國興建 800 億美元核反應爐計畫帶動股價走高，前者暴漲超 23%，後者升超 1%。

UPS (UPS-US) 週二一字大漲 8% 至每股 96.36 美元，因公司上調全年財測並宣布裁員。

聯合健康集團 (UNH-US) 財報優於下調後的市場預期，該股週二微升超 0.5% 報每股 367.84 美元。

本週約有 178 家標普 500 企業公布第三季財報，約占總數三分之一。儘管市場擔憂關稅與成本上升，該指數成分企業有望連續第九季實現獲利成長

Barnum Financial Group 合夥人 Chris Kampitsis 稱：「隨著標普接近 7000 點的水平，投資人目光都集中在大型科技公司的財報上。這些科技公司的估值似乎有些過高，因此投資人將尋找合理的估值依據。」

Ameriprise 市場策略師 Anthony Saglimbene 表示：「越來越多投資人擔心，近月強勁的股市漲幅可能已在短期跑過基本面。本週七巨頭財報將提供公司證實或挑戰此觀點的機會。」

Granite Bay Wealth Management 投資長 Paul Stanley 表示，股市屢創新高，意味著在大型科技財報上幾乎沒有失誤空間，「考量七巨頭在標普市值中占有極大比重，一旦其中任何一家財報令人失望，市場可能出現拋售，或在可預見的未來陷入區間震盪，直到下一個催化劑出現。」