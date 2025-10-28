〈美股盤後〉美中有望達貿易協議 三大指數齊創收盤新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-28 05:16

投資人對美中即將達成貿易協議的憧憬，激勵市場氣氛，美股週一 (27 日) 強勢收紅。高通、AMD 等多檔重量級個股出現明顯波動。不過，隨著避險需求減弱，金價跌破每盎司 4,000 美元。

美中有望達貿易協議 三大指數齊創收盤新高 (圖：REUTERS/TPG)

道瓊收漲 337 點，標普揚升 1.2%，那斯達克勁揚 1.9%。三大指數均創下盤中與收盤歷史新高。

美中雙方已擬定貿易協議框架，為化解長期貿易爭端邁出重大一步，也排除了 11 月 1 日前進一步升級的風險。

美國財政部長貝森特表示，這項協議草案已消除美國總統川普自 11 月起對中國進口商品加徵 100% 關稅的威脅，為川普與中國國家主席習近平本週稍晚的會晤鋪路。

投資人情緒亦受到聯準會 (Fed) 即將召開的政策會議提振。上週公布的 9 月消費者物價數據顯示通膨降溫幅度超乎預期，市場預期聯準會將於本週三宣布降息 1 碼。ING 分析師預估，聯準會可能在 12 月再降息 1 碼，並於 2026 年初再降 2 碼。

川普週一稱對川習會感到樂觀，但也暗示會談結果仍存在一些不確定性。此外，川普稱「暫時」不會重啟與加拿大總理卡尼貿易談判。

美股週一 (27 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 337.47 點，或 0.71%，收 47,544.59 點。

那斯達克指數上漲 432.5891 點，或 1.86%，收 23,637.456 點。

S&P 500 指數上漲 83.47 點，或 1.23%，收 6,875.16 點。

費城半導體指數上漲 191.041 點，或 2.74%，收 7,167.979 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 292.50 點，或 1.77%，收 16,795.63 點。

標普 11 大板塊中，科技與通訊服務板塊領漲，材料與必需消費小幅下跌。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲聲響起。Meta (META-US) 上漲 1.69%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.28%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.60%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.23%。

台股 ADR 幾乎全揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.12%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.93%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.85%。

企業新聞

AMD (AMD-US) 強升 2.67% 至每股 259.67 美元。美國能源部 (Department of Energy, DOE) 宣布，與 AMD 合作打造兩台總投資達 10 億美元的超級電腦，解決從核能、癌症治療到國家安全等重大的科學問題。

高通 (QCOM-US) 暴漲 11.09% 至每股 187.68 美元。高通推出全新 AI200 與 AI250 機架伺服器系列，挑戰由輝達與 AMD 主導的人工智慧運算領域。高通資深副總裁 Durga Malladi 表示：「AI200 和 AI250 將重新定義機架級 AI 推論的可能性。」

亞馬遜 (AMZN-US) 走高 1.23% 至每股 226.97 美元，外媒引述消息人士報導，亞馬遜週二開始裁員多達 3 萬人，以削減開支並彌補疫情高峰期招聘過多造成的損失。

Avidity Biosciences(RNA-US) 暴漲 42.42% 至 70 美元。瑞士製藥大廠諾華 (Novartis) 同意以約 120 億美元收購該生技公司，將以現金每股 72 美元收購，較上週五收盤價溢價約 46%。

稀土相關股走弱，MP Materials(MP-US) 下殺 7.41%，USA Rare Earth (USAR-US) 重挫超 8%。美國財政部長貝森特表示，預期中國將延後實施稀土出口管制，以配合與北京談判進展。

華爾街分析

Navellier & Associates 創辦人 Louis Navellier 表示：「市場行情火熱，反映出對經濟與企業獲利前景的強烈信心。週一催化劑是美中關稅談判的樂觀消息。」

E*Trade 策略主管 Chris Larkin 稱：「若聯準會如預期降息，美股後續走勢將取決於科技巨頭的財報結果，以及美中談判是否順利。」

Nationwide 分析師 Mark Hackett 研判，市場目前同時受技術面與基本面雙重助力支撐，「接下來幾個月市場仍有多重順風，包括貿易紛爭緩解、財政刺激與寬鬆貨幣政策。」