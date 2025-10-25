〈美股盤後〉美CPI遜預期 道瓊站上47000點 創歷史收盤紀錄

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-25 05:22

‌



美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 略低預期，為聯準會下週再次降息鋪路，美股週五 (24 日) 嗨漲，道瓊站上 47000 點，標普 500 指數上揚約 0.8%，那斯達克指數攀升 1.2%。三大指數盤中與收盤價均創歷史新高。

美CPI略低預期 道瓊站上47000點 創歷史收盤紀錄(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工部公布，9 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.0%，低於市場預期的 3.1%；月增 0.3%，同樣低於預期的 0.4%。核心 CPI 年增 3.0%、月增 0.2%，雙雙低於分析師預估。這項數據進一步強化市場預期，即聯準會下週利率會議中將再次降息 1 碼。

‌



由於美國政府關門超過三週，使官方經濟數據延宕發布，市場對這份報告格外關注。不過，白宮週五表示，由於政府關門，10 月 CPI 報告可能無法如期發布。

美國總統川普將於下週 APEC 高峰會期間在南韓與中國國家主席習近平會晤，消息提振市場情緒。此舉正值美中貿易摩擦升溫之際，外界期待雙方恢復對話有助緩和緊張。

川普週四抨擊，美國將終止與加拿大的「所有貿易談判」，因加拿大播放一支以前總統雷根 (Ronald Reagan) 演講為內容、批評關稅政策的電視廣告，試圖影響美國最高法院判決。加國宣布將於下週一暫停播放此廣告，試圖恢復美加貿易談判。

美股週五 (24 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 472.51 點，或 1.01%，收 47,207.12 點。

那斯達克指數上漲 263.069 點，或 1.15%，收 23,204.867 點。

S&P 500 指數上漲 53.25 點，或 0.79%，收 6,791.69 點。

費城半導體指數上漲 129.548 點，或 1.89%，收 6,976.938 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 170.01 點，或 1.04%，收 16,503.14 點。

標普 11 大板塊中，科技與通訊板塊領漲，能源與原物料表現疲弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收紅。Meta (META-US) 漲 0.59%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.25%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.70%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.41%。

台股 ADR 全數收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.45%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.25%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.27%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.28%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 走高 0.31% 至每股 38.28 美元，該公司第三季獲利超出預期，主要受惠於大規模削減成本。這也是英特爾在獲得輝達、日本軟銀及美國政府數十億美元投資後的首份財報。

福特汽車 (F-US) 暴漲 12.16% 至每股 13.84 美元，創五年來最大漲幅，該公司受惠 SUV 與皮卡銷售強勁，財報獲利超出預期。

零售商目標百貨 (TGT-US) 宣布裁減約 1,800 名企業總部員工，約占總部人力 8%，以推動組織重整，該股週五變化不大，報每股 94.26 美元。

全球最大金礦商紐蒙特 (Newmont) 財報超預期，並考慮收購加拿大巴里克礦業 (B-US) 在內華達州資產，前者週五下滑 6.18% 報每股 83.37 美元。後者強升超 1.6% 報每股 32.48 美元。

經濟數據

美國 9 月 CPI 年增率報 3%，預期 3.1%，前值 2.9%

美國 9 月 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 9 月核心 CPI 年增率報 3%，預期 3.1%，前值 3.1%

美國 9 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 10 月標普全球製造業 PMI：初值 52.2，預期 52，前值 52

美國 10 月標普全球服務業 PMI：初值 55.2，預期 53.5，前值 54.2

華爾街分析

市場普遍預期聯準會下週將再降息 1 碼，而最新 CPI 報告更增強了 12 月再次降息的可能性。

Jefferies 分析師 Thomas Simons 指出，這份數據「為聯準會 10 月降息與結束量化緊縮 (QT) 提供明確訊號」。

高盛資產管理公司策略師 Lindsay Rosner 指出，該數據「沒有任何讓聯準會感到不安的內容」。

Interactive Brokers 分析師 José Torres 表示：「投資人週五徹底抓住多頭牛角，通膨數據明顯支持今年與明年一系列降息的理由。」

Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 指出：「這次的通膨情況，就像福爾摩斯故事裡那隻沉默未吠的狗，市場原本普遍預期通膨會再度升溫而押注下跌，但實際情況卻出乎意料。只要投資人尚未認清美國經濟與企業獲利的韌性，空頭仍將持續被迫回補。」

展望下週，科技「七巨頭」中包括蘋果與微軟在內的五家公司將公布財報，成為市場焦點。