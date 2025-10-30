標普首評比特幣公司Strategy給出垃圾級！華爾街卻喊漲114%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-30 03:13

‌



標準普爾全球評級 (S&P Global Ratings) 近日將 Strategy Inc.(前身為 MicroStrategy)的信用評級訂為垃圾級「B-」，較投資級低六個等級，成為大型信評機構對以比特幣為核心資產的公司進行評級的首例。

Strategy持有740億美元比特幣遭標普評垃圾級。（圖: 取自官網影片）

標普指出，該公司持有高達 740 億美元比特幣，但債務、利息與股息需以美元支付，存在嚴重的「貨幣錯配」風險，若比特幣價格大跌，恐面臨流動性危機。

‌



五年轉型比特幣持有大戶

Strategy 原為企業軟體製造商，在聯合創辦人暨執行主席 Michael Saylor 主導下，過去五年逐步轉型為比特幣「超級持有者」，目前持有約 64 萬枚比特幣，市值約 740 億美元，資金主要來自發行債券與股票。

債務壓力與流動性隱憂

標普分析師指出，該公司面臨「貨幣錯配」問題。截至 2025 年 10 月，Strategy 已發行近 150 億美元可轉換債券與優先股，其中 50 億美元可轉債將於 2028 年起陸續到期，每年還需支付超過 6.4 億美元優先股股息。

持續增持比特幣

就在標普公布評級當日，Strategy 宣布過去七天再購入 4,340 萬美元比特幣，使持有總量增至 640,808 枚。

標普肯定該公司在資本市場的融資能力與可轉債管理的審慎性，並表示若公司減少對可轉債依賴、改善美元流動性，評級有望上調。

華爾街看法分歧