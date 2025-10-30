標普首評比特幣公司Strategy給出垃圾級！華爾街卻喊漲114%
鉅亨網編譯王貞懿
標準普爾全球評級 (S&P Global Ratings) 近日將 Strategy Inc.(前身為 MicroStrategy)的信用評級訂為垃圾級「B-」，較投資級低六個等級，成為大型信評機構對以比特幣為核心資產的公司進行評級的首例。
標普指出，該公司持有高達 740 億美元比特幣，但債務、利息與股息需以美元支付，存在嚴重的「貨幣錯配」風險，若比特幣價格大跌，恐面臨流動性危機。
五年轉型比特幣持有大戶
Strategy 原為企業軟體製造商，在聯合創辦人暨執行主席 Michael Saylor 主導下，過去五年逐步轉型為比特幣「超級持有者」，目前持有約 64 萬枚比特幣，市值約 740 億美元，資金主要來自發行債券與股票。
債務壓力與流動性隱憂
標普分析師指出，該公司面臨「貨幣錯配」問題。截至 2025 年 10 月，Strategy 已發行近 150 億美元可轉換債券與優先股，其中 50 億美元可轉債將於 2028 年起陸續到期，每年還需支付超過 6.4 億美元優先股股息。
分析師表示：「比特幣存在顯著市場風險，且與傳統市場風險相關性低。該公司大部分資產為比特幣，持有量可能持續增長，資本結構仍是弱點。」
持續增持比特幣
就在標普公布評級當日，Strategy 宣布過去七天再購入 4,340 萬美元比特幣，使持有總量增至 640,808 枚。
標普肯定該公司在資本市場的融資能力與可轉債管理的審慎性，並表示若公司減少對可轉債依賴、改善美元流動性，評級有望上調。
華爾街看法分歧
儘管遭標普評為垃圾級，TD Cowen 仍維持「買入」評級，目標價 620 美元，較上周五收盤價有約 114% 上漲空間。分析師 Lance Vitanza 與 Jonnathan Navarrete 認為，Strategy 成功「將市場對波動性和回報的需求轉化為比特幣」，且比特幣供應量遞減將推升其資產價值。
