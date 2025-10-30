一文看懂誰支持、誰反對馬斯克1兆美元薪酬方案！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-30 00:39

據《商業內幕》周三 (29 日) 報導，圍繞伊隆馬斯克 1 兆美元薪酬方案的爭論愈演愈烈。隨著投票日期將近，特斯拉董事長周一警告若股東不通過，馬斯克可能離開公司，對公司估值、願景造成巨大傷害。

眾所矚目的馬斯克1兆美元薪酬案，下周將進行投票。(圖:Reuters/TPG)

特斯拉 (TSLA-US) 董事長 Robyn Denholm 周一致函股東，警告若他們不在下週年度股東大會上通過這項巨額薪酬計畫，馬斯克可能選擇離開公司。

以下是市場與股東中，支持與反對該方案的主要陣營。

支持方一：佛州行政委員會

佛羅里達州行政委員會管理超過 2,800 億美元資產，持有超過 10 億美元的特斯拉股票，該委員會周一表示將支持這項薪酬方案，並將這項可能高達 1 兆美元的執行長績效獎勵形容為「大膽且以績效為導向的激勵結構」。

支持方二：方舟投資執行長「木頭姐」Cathie Wood

ARK Invest 執行長暨特斯拉長期多頭伍德本月稍早表示，她相信馬斯克的薪酬方案會通過，並可能帶領特斯拉實現「超指數成長」，並補充道不認同 Glass Lewis 與 ISS 的看法。

特斯拉是 ARK 投資組合中最大持股，該公司持有約 10 億美元股票。

支持方三：Wedbush Securities

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 是特斯拉在華爾街最堅定的支持者之一，他也對馬斯克這項 1 兆美元薪酬表示支持。

在特斯拉公布該方案後不久發布的報告中，Ives 表示這將有助於讓馬斯克專注於公司，並加速特斯拉的「自動駕駛與機器人未來」。

反對方一：代理投票機構

代理投票機構 ISS 與 Glass Lewis 都建議股東投票反對該方案，導致馬斯克在上周特斯拉財報電話會議結尾時，痛批他們是「企業恐怖分子」。然而，其他知名股東已公開表態支持。

反對方二：紐約州退休基金

紐約州審計長 Thomas DiNapoli 周一致函特斯拉股東，敦促他們投票反對這項薪酬計畫，並批評董事會「嚴重缺乏獨立性」。

根據最近提交美國證券交易委員會的文件，該州退休基金持有超過 350 萬股特斯拉股票，價值約 17 億美元。

反對方三：美國教師聯合會

美國第二大教師工會本月稍早與多個工會、州財政官員及投資公司聯手，敦促特斯拉股東投票反對這項巨額薪酬協議，理由是該方案未能確保馬斯克做出足夠承諾，讓他專注於特斯拉。