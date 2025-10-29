鉅亨網編譯段智恆 2025-10-29 21:30

《路透》周三 (29 日) 援引知情人士消息報導，微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉 (Satya Nadella) 預計於 12 月再度訪問印度，這將是他今年第二度前往該國。

傳微軟CEO納德拉12月再訪印度 聚焦AI合作與政策互動(圖：REUTERS/TPG)

據悉，納德拉此行計畫會晤印度政府高層，並在班加羅爾與孟買出席人工智慧 (AI) 相關會議，另也將在新德里安排會面與交流。對於上述消息，微軟方面尚未回應外界詢問。

作為印度裔的跨國科技領導者，納德拉在母國擁有極高知名度。在印度，攻讀工程與科技領域被視為邁向中產階級的重要途徑，而他從印度到矽谷的成功故事，對許多年輕工程師具有強大激勵作用。

納德拉再訪印度之際，正值美印兩國努力化解部分貿易分歧之際。印度總理莫迪 (Narendra Modi) 政府近年積極扶植本土應用與雲端服務，鼓勵企業選擇成本更具競爭力的國產軟體，例如雲端軟體開發商 Zoho，被視為微軟 Office 與 Azure 在地市場的競爭者。

納德拉今年 1 月訪印時，宣布投資 30 億美元拓展印度 AI 與雲端運算基礎建設，並與莫迪會面，強調將協助印度推動數位發展。市場預期，此次行程也將延續 AI 合作議程，拓展企業客戶布局。

印度已成為 AI 技術競爭的關鍵市場。隨著微軟支援的 OpenAI「ChatGPT」、Google「Gemini」與馬斯克的「Grok」在當地熱度飆升，印度企業導入 AI 工具需求快速攀升，微軟 Copilot 在企業應用中亦普及加深。Google(GOOGL-US) 本月也宣布，未來五年將投資 150 億美元於印度安得拉邦建置 AI 資料中心，顯示科技巨頭投入力道持續加碼。

其中一名消息人士指出，納德拉此行也將與主要客戶及印度當地員工會面。目前微軟在印度 10 座城市設有據點，員工規模超過 2 萬人，是公司全球最重要的技術與市場基地之一。