DRAM漲不停！2026年DDR5獲利挑戰超越HBM3e

鉅亨網記者魏志豪 台北


研調機構 TrendForce 最新調查指出，受惠 CSP 積極追單，DRAM 報價漲幅超越先前預期，尤其在 DDR5 方面，隨著 DDR5 價格持續走揚，與 HBM3e 的價差也持續收斂，預計自 2026 年第一季起，DDR5 的獲利表現將優於 HBM3e。

cover image of news article
DRAM記憶體示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

TrendForce 指出，由於全球雲端供應商 (CSP) 積極擴充資料中心，帶動今年第四季伺服器 DRAM 合約價上漲，整體 DRAM 價格同步走揚，供應商調升報價意願明顯提高，因此調升第四季一般型 (conventional DRAM) 價格預估，漲幅從先前的 8-13%，上修至 18-23%，且極有可能再度上修。


展望 2026 年，伺服器整機出貨量預估年增幅將擴大至 4%，且因各 CSP 積極導入高效能運算架構以支援大型模型運算，伺服器單機 DRAM 搭載容量將隨之提高，推升整體 DRAM 位元需求優於預期，導致供給短缺情況延續。

由於伺服器需求維持強勁，預期 DDR5 合約價於 2026 全年都將呈上漲態勢，尤以上半年較顯著。對比當前 2026 年 HBM 議價情況，隨著三大原廠於 HBM3e 競爭的格局形成，且買方有一定庫存水位，預計合約價將轉為年減。

TrendForce 分析，2025 年第二季時，HBM3e 和 DDR5 仍有 4 倍以上價差，且前者能為供應商帶來較佳的獲利。但隨著 DDR5 價格持續走揚，兩者價差將於 2026 明顯收斂，於 2026 年第一季起，DDR5 的獲利表現將優於 HBM3e。

由於 HBM3e 和 DDR5 產能互相競爭，預期獲利結構翻轉後，供應商可能選擇進一步增加 server DDR5 供給量，以鞏固其獲利基礎。同時，因 HBM3e 價格漸趨穩定、需求動能仍強，也不排除供應商將爭取提高平均銷售單價 (ASP) 來平衡產品組合獲利。未來原廠在 DDR5 與 HBM 之間的產能配置與價格策略，將成為影響下階段市場走向的變數。

DRAMDDR5伺服器AI漲價

