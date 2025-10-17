〈焦點股〉DDR4價格漲不停 南亞科攻漲停板 創四年半新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-17 13:58

‌



隨著 DDR4 價格持續上漲，加上多家業者出面喊話缺貨，顯現 DDR4 缺貨情況短期不易改善，南亞科 (2408-TW) 今 (17) 日再獲買盤青睞，股價直衝 104 元漲停板，創下四年半來新高，企圖挑戰前高，也就是疫情時期的 105 元，今日成交值約 267 億元，僅次於台積電(2330-TW)(TSM-US)。

南亞科技總經理李培瑛。(鉅亨網資料照)

本周包括威剛 (3260-TW)、南亞科、宜鼎 (5289-TW) 皆釋出未來展望，三家業者同步指出，由於 AI 對 HBM、DDR5 等記憶體需求激增，原廠決定將資源投入 AI 相關記憶體領域，使得成熟產品 DDR4 出現供需缺口，尤其 DDR4 現階段佔整體 DRAM 仍有 2 成，推升價格飆漲。

‌



南亞科總經理李培瑛就看好，DDR4 缺口還有點大，加上原廠一旦設備改做 HBM 或 DDR5，要恢復 DDR4 產能極具難度，並非外界想像般容易，因此預期第四季 DDR4 價格將持續上漲，明年也會是不錯的一年。