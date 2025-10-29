華科集團旗下精星Q3轉盈獲利年增52% 1-3季EPS 0.96元
鉅亨網記者張欽發 台北
華科集團旗下 PCBA/EMS 廠精星 (8183-TW) 今 (29) 日公布最新獲利資訊，2025 年第三季較上季由虧轉盈，單季稅後純益 1.19 億元，年增 52.83%，單季每股純益達 0.99 元，2025 年 1-9 月稅後純益 1.16 億元，年減 45.76%，每股純益 0.96 元。精星預計在 12 月加入昆山 4 條 SMT 生產線，法人估第四季營收將爲全年最高峰。
精星 2025 年第三季營收 18.64 億元，毛利率 15.52%，季增 2.77 個百分點，年增 2.43 個百分點，單季稅後純益 1.19 億元，較第二季轉盈，年增 52.83%，單季每股純益達 0.99 元。
精星 20251-9 月營收 51.4 億元，毛利率 12.69%，年減 1.86 個百分點，2025 年 1-9 月稅後純益 1.16 億元，年減 45.76%，每股純益 0.96 元
精星在終止在蘇州新廠新建案後，改向集團下嘉聯益 (6153-TW) 昆山廠增 SMT 生產線，目前進行廠內的改裝中，預計最快在今年 12 月上線生產，提供新能源車電源管理系統 (BMS) 系統生產的精星，先前因生產需求在安徽蕪湖使用的一區廠房，也是來自向華科集團旗下的精成科 (6191-TW) 租用。
精星在加入昆山新生產線之後，江蘇蘇州、昆山及安徽蕪湖等地工廠的合計生產線將達 29 條，對於中國大陸的新能源車市場滲透率提高，及減免的優惠將在今年底後大幅降低，看好車廠在第四季的市場衝刺，以及在海外銷售的增加，法人估精星 2025 年第四季營收將爲全年最高峰。
目前在中國新能源車的供應鏈上，精星主要是供 BMS 開發、生產，精星的主要直接客戶為電池廠商，而新能源車算是客戶的客戶，而這些電池廠本身經營還算不錯，且因精星進入時間早，長期合作過程中已累積高度信賴，加上有利的成本控制，形成對後來想切入的廠商也形成一道門檻。
同時，由於精星進入 EV 用 BMS 市場時間已久、成本上也獲得控制，而且面對客戶端的應收帳款週期偏長，對於新進業者會很有壓力，而精星在市場經營時已經夠久，資金流也是很順暢。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- PSA集團旗下BMS生產廠精星蘇州新生產線最快Q4投產
- 設備廠亞泰金屬自結Q3每股稅後賺1.99元 前三季EPS達 4.16元
- HPE財測失色 市場憂AI毛利壓縮 盤後重挫近10%
- 台積電供應鏈志聖1-3季營收及獲利都創同期新高 EPS 3.78元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告