〈南亞科法說〉李培瑛： DDR4 缺口還有點大 明年是不錯的一年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-13 17:49

‌



南亞科 (2408-TW) 今 (13) 日召開法說會，總經理李培瑛指出，本輪 DRAM 榮景成長主要來自兩因素，一是 AI 帶動記憶體需求，二是成熟的產品供給急速收斂，帶動產品供不應求，預期 DDR4 缺口還有點大，看好第四季毛利率與獲利會持續改善，明年會是個不錯的一年。

南亞科技總經理李培瑛。(鉅亨網資料照)

李培瑛說，2022 至 2023 年為 DRAM 產業的低谷，各家供應商普遍虧損，直到 2024 年中 OpenAI 引爆 AI 浪潮，輝達 (NVDA-US)AI 晶片需求暴增，推升 HBM 價格急漲，DRAM 市場迅速回溫。不過，目前 AI 伺服器所需的 HBM 僅占整體 DRAM 市場約 8% 至 9%，其餘 9 成仍為非 AI 應用，因此市場呈現「AI 需求強、非 AI 供應緊縮」的兩極化格局。

‌



由於 DDR4 與 LPDDR4 產品線需求萎縮，三星、SK 海力士、美光等三大原廠皆將資源轉往 HBM、DDR5 及未來的 DDR6，導致 DDR4 產量急減、供應低於需求，並進一步推升 DDR5 報價走揚。

李培瑛分析，DDR4 目前仍占全球 DRAM 約 20% 左右的市場，其中 10% 以上為 DDR4，剩餘為 LPDDR4，並強調原廠一旦設備改做 HBM 或 DDR5，要恢復 DDR4 產能將極具難度，除非重新添購設備並調整製程。

應用面上，PC 轉向 DDR5 的速度最快，其次為雲端伺服器，而消費性市場仍以 DDR4 8Gb 為主，短期內轉換意願不高。整體交易量方面，南亞科目前 DDR5 占比約 10%、DDR4 超過 50%，其餘為 DDR3 與低功耗版本的產品。

南亞科表示，第三季平均報價季增約 40%，第四季價格仍將續漲。各產品線漲幅不一，預期明年價格若能維持第一季價格即屬理想。整體而言，明年價格將呈高檔持穩，產業已從谷底回升至健康水準。

針對邊緣 AI 應用，李培瑛透露，南亞科也積極與各家業者合作，開發邊緣 AI 相關技術，開發進度順利，預期 2026 年將有初步貢獻，2027 年可望進入放量階段。