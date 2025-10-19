DDR4結構性缺貨 華邦電明年營收戰千億元 規劃新一輪擴產
鉅亨網記者魏志豪 台北
華邦電 (2344-TW) 舉辦 2025 年度家庭日，總經理陳沛銘指出，自 7 月起明顯感受訂單回溫，客戶主動洽談長期合作，當中也包括過去難以切入的新客戶，顯現 DDR4 面臨結構性缺貨現象，預期明年營收將挑戰千億元大關，將是台灣第七家營收破千億元的半導體業者，公司也正積極規劃新一輪擴產，將於月底董事會討論。
陳沛銘說，隨著全球記憶體供應重心轉向 AI 應用，DDR4 出現結構性供應缺口，華邦電與南亞科 (2408-TW) 成為市場主要供應者，公司將啟動高雄與台中雙廠擴產計畫，初步預估明年資本支出達百億元以上。
陳沛銘指出，由於 DDR4 不具 ECC 補償機制，已無法在 12 奈米以下製程生產，導致全球三大原廠一旦轉進更先進的節點，就無法再回頭生產 DDR4，造成 DDR4 供給結構性緊縮。
華邦電目前高雄廠月產能約 1.5 萬片，滿載可達 2.7 萬片，主要生產 DDR3 與 DDR4 產品，公司預計本月底董事會會議將討論新一輪投資案，目標於 2026 年啟動擴產，資本支出上看百億元。由於設備交期自 5 個月拉長至 9 個月，實際增產時點預計落在明年第三季之後。
另外，NOR Flash 方面，華邦電為 NOR 的全球龍頭，第三季出貨明顯上升，需求來自車用、PC、網通等應用，尤其隨著隨著容量從 256MB 升級至 512MB，單片晶圓顆粒數減半，用量倍增，帶動整體需求上升，因此第三季已經出現漲價，預計第四季也會再調漲。
在 AI 邊緣運算方面，華邦電正推進 Cube 架構產品，已提前同業開發，預計 2026 年下半年開始出現顯著訂單，2027 年可望快速放量，成為主要業務。
從全球大環境來看，董事長焦佑鈞表示，今年雖經歷驚濤駭浪，但第三季明顯轉佳，全年營運「應該會是不錯的一年」，記憶體榮景仍取決於 AI 熱度，DDR4 的漲勢屬於被 AI 產能排擠後的「落後指標」，好消息是上升循環開始了，壞消息是兩年後下降循環也會來。
他也強調，AI 雖推升台灣半導體產能與價值鏈，但整體經濟並非全面繁榮，仍需審慎評估擴產節奏。
針對美中角力與供應鏈重整，焦佑鈞指出，台灣企業赴美設點已是「第三次產業遷移潮」，但華邦電不會在美國本土設廠，而將聚焦設計、銷售與應用開發等低資本支出項目，以靈活掌握市場機會。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇