DDR4結構性缺貨 華邦電明年營收戰千億元 規劃新一輪擴產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-19 13:17

華邦電 (2344-TW) 舉辦 2025 年度家庭日，總經理陳沛銘指出，自 7 月起明顯感受訂單回溫，客戶主動洽談長期合作，當中也包括過去難以切入的新客戶，顯現 DDR4 面臨結構性缺貨現象，預期明年營收將挑戰千億元大關，將是台灣第七家營收破千億元的半導體業者，公司也正積極規劃新一輪擴產，將於月底董事會討論。

左至右為華邦電總經理陳沛銘、董事長焦佑鈞。(鉅亨網資料照)

陳沛銘指出，由於 DDR4 不具 ECC 補償機制，已無法在 12 奈米以下製程生產，導致全球三大原廠一旦轉進更先進的節點，就無法再回頭生產 DDR4，造成 DDR4 供給結構性緊縮。

華邦電目前高雄廠月產能約 1.5 萬片，滿載可達 2.7 萬片，主要生產 DDR3 與 DDR4 產品，公司預計本月底董事會會議將討論新一輪投資案，目標於 2026 年啟動擴產，資本支出上看百億元。由於設備交期自 5 個月拉長至 9 個月，實際增產時點預計落在明年第三季之後。

另外，NOR Flash 方面，華邦電為 NOR 的全球龍頭，第三季出貨明顯上升，需求來自車用、PC、網通等應用，尤其隨著隨著容量從 256MB 升級至 512MB，單片晶圓顆粒數減半，用量倍增，帶動整體需求上升，因此第三季已經出現漲價，預計第四季也會再調漲。

在 AI 邊緣運算方面，華邦電正推進 Cube 架構產品，已提前同業開發，預計 2026 年下半年開始出現顯著訂單，2027 年可望快速放量，成為主要業務。

從全球大環境來看，董事長焦佑鈞表示，今年雖經歷驚濤駭浪，但第三季明顯轉佳，全年營運「應該會是不錯的一年」，記憶體榮景仍取決於 AI 熱度，DDR4 的漲勢屬於被 AI 產能排擠後的「落後指標」，好消息是上升循環開始了，壞消息是兩年後下降循環也會來。

他也強調，AI 雖推升台灣半導體產能與價值鏈，但整體經濟並非全面繁榮，仍需審慎評估擴產節奏。