威剛董座：上游米缸已見底 最看好DDR4價格至少再漲2-3成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-13 14:01

‌



威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (13) 日出席《絕勝》電影開拍活動表示，他從事記憶體 30 年以來，從沒見過 DDR4、DDR5、NAND 以及 HDD 四大產品線全面缺貨，坦言上游的米缸已經見底、完全沒有貨，預期價格會一路漲到明年上半年、甚至下半年，其中，DDR4 最為看好，第四季價格至少上漲 2 至 3 成。

左三為威剛總經理陳玲娟、左五為威剛董事長陳立白。(鉅亨網記者魏志豪攝)

威剛表示，三星與 SK 海力士目前擴產屬正常進度，DRAM 與 NAND 均維持約 10-15% 的擴充規模，並無額外擴張。此次漲價潮也是原廠始料未及，自 8 月下旬報價直線上漲，儘管原廠預期市場會反彈，但未料速度如此快。由於新增產能最快也需兩年半後才會開出，短期供應吃緊將持續。

以 DRAM 來看，三星、SK 海力士與美光三大廠已全面宣布停產 DDR4，並逐步轉產 DDR5，預料停產將引發「長尾效應」，即現有合約貨供應結束後不再進行額外生產，因此料源只會越來越少，而 DDR4 將呈現短缺，預期缺口將延續兩年，預期對南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等台廠最為有利。

NAND 方面，陳立白指出，NAND 今年確定短缺，預計缺到明年上半年，坦言 NAND 供應鏈結構比 DRAM 複雜得多，尤其現階段 HDD 大廠產能減少，導致 SSD 替代效應明顯，加上 HDD 與 SSD 單位成本差距收斂，HDD 廠轉為「接單才生產」，更放大 NAND 需求。

綜合來看，陳立白說，韓系大廠上周也實施連假，因此預計在今、明兩天將公布新一輪報價，合約價預期漲幅 2 至 3 成，現貨價漲幅會更高，預期不論是 DDR4、DDR5、NAND 價格在年底前都將持續走揚。

回顧此次漲價，陳立白分析，CSP(雲端服務供應商) 為本輪記憶體漲價的主因，在 AI 伺服器需求帶動下，大量提前下單鎖貨，由於雲端相關產品獲利表現較好，三大原廠也優先供貨給 CSP，導致模組廠貨源吃緊。