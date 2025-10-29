【時事觀察】輝達重押6G、量子運算與AI工廠？黃仁勳在華府揭開「下一個百兆級賽局」
一、6G 通訊主導權之爭：輝達與 Nokia 聯手出擊
AI 不再只是運算革命，也正在改寫通訊技術版圖。黃仁勳宣布輝達（NVIDIA）以 10 億美元入股 Nokia，攜手打造 AI-RAN（AI 無線電接取網路），搶攻 6G 先機。
這不僅是企業合作，更是美國在 6G 標準話語權上的戰略佈局。Omdia 預估 AI-RAN 市場至 2030 年規模上看 2,000 億美元，輝達同步推出 Aerial RAN Computer Pro 平台，讓 5G-Advanced 能「軟升級」進入 6G 時代。這一步，讓 AI 正式跨入通訊核心。
二、從量子到企業 AI：輝達擴張版圖的雙引擎
除了通訊，輝達也同時啟動兩項戰略：
其一是推出 NVQLink，讓量子處理器 (QPU) 與 GPU 超算直接串聯，開啟「量子＋AI」混合運算時代；
其二是與 Palantir Technologies 結盟，打造營運級 AI 平台（Operational AI），讓企業能將資料即時轉化為決策力。
黃仁勳強調，AI 不再只是實驗室技術，而是企業營運的核心基礎設施。從藥物開發、軍工決策到供應鏈預測，AI 正在滲透全球經濟的每一個角落。
三、AI 工廠、能源與台灣供應鏈：新 AI 時代的三角拼圖
黃仁勳宣布 Blackwell 晶片正式在亞利桑那州量產，象徵美國製造回流的關鍵一步。他同時預告，輝達未來數年將在 AI 基礎設施投入 5,000 億美元。
但更大的挑戰，是能源。AI 工廠的電力需求將倍增，從核能、燃氣渦輪到再生能源都將重回舞台。
值得注意的是，台積電、鴻海、華碩、技嘉、廣達等台廠仍是輝達不可取代的合作夥伴。黃仁勳直言：「輝達要成為 AI 界的台積電。」
在美國製造、能源轉折與台灣供應鏈共同支撐下
